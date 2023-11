O primeiro-ministro de Portugal, Antonio Costa, renunciou inesperadamente

A investigação diz respeito a concessões de exploração de lítio no norte de Portugal e a uma central de produção de energia de hidrogénio e a um centro de dados em Sines, na costa sul do país, refere o relatório.

É o Sr. Não revelou o nome de Costa, mas disse que foram emitidos mandados de detenção para o chefe do gabinete do primeiro-ministro – identificado pela comunicação social local como Vitor Escaria – juntamente com o presidente da Câmara de Sines e três outros homens. O ministro das infra-estruturas de Portugal e o chefe da agência ambiental de Portugal também são apontados como suspeitos no relatório.

Os suspeitos acusaram o Sr. O Ministério Público disse que a investigação revelou o uso do nome e da autoridade de Costa.

Existe Portugal Reservas Significativas Lítio – um material essencial em baterias de carros elétricos e energias renováveis.

O líder do Partido Socialista, Sr. Costa assumiu o cargo quando perdeu as eleições de 2015, mas tornou-se primeiro-ministro mesmo assim, depois de persuadir dois pequenos partidos de esquerda a apoiá-lo. Na altura, a coligação foi ridicularizada como uma “jeringonza” ou “paradoxo”, dizendo que os seus oponentes entrariam em colapso a qualquer momento – mas ele permaneceu no poder desde então.