Alemanha permite entrada a um número muito grande de estrangeiros – Politico

O ataque do Hamas contra Israel, celebrado nas ruas de Berlim, sugere que a Alemanha permitiu a entrada de demasiados estrangeiros no país, segundo o antigo secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger.

“Foi um grande erro permitir a entrada de tantas pessoas de culturas, religiões e percepções completamente diferentes, porque isso cria um grupo de pressão dentro de cada país que o faz”, disse o ex-diplomata norte-americano de 100 anos numa entrevista. Com o CEO da Axel Springer, Matthias Döpfner, para o canal alemão Welt TV.

Kissinger, um sobrevivente do Holocausto nascido na Alemanha – que mais tarde se tornou o arquitecto da política externa americana durante a Guerra do Vietname – disse que foi “doloroso”, em resposta a uma pergunta sobre ver árabes em Berlim a celebrar o ataque do fim de semana passado a Israel.

Num ataque surpresa que começou na manhã de sábado, militantes do Hamas invadiram a Faixa de Gaza, matando mais de 1.200 israelenses e sequestrando dezenas de outros, enquanto disparavam foguetes contra cidades como Tel Aviv e Jerusalém. Desde então, Israel respondeu impondo um bloqueio a Gaza e lançando uma série de foguetes de retaliação, matando centenas de palestinos.

Kissinger disse que a “ação agressiva aberta” do Hamas deve ser encarada com “alguma punição”, ao mesmo tempo que alerta para a possibilidade de uma escalada perigosa na região.

Kissinger alertou que “o conflito no Médio Oriente corre o risco de agravar-se e colocar outros países árabes sob a pressão da opinião pública”, apontando para as lições aprendidas com a Guerra do Yom Kippur de 1973, durante a qual participou uma coligação árabe liderada pelo Egipto e Israel. A Síria atacou Israel.

Kissinger disse que o verdadeiro objectivo do Hamas e dos seus apoiantes “só pode ser mobilizar o mundo árabe contra Israel e desviar-se do caminho das negociações de paz”.

O ex-diplomata sênior acrescentou que também é “possível” que Israel tome medidas contra o Irão, se considerar que Teerão teve participação no ataque.

De forma mais ampla, disse Kissinger, a contínua agressão da Rússia na Ucrânia, juntamente com o ataque do Hamas a Israel, representa um “ataque fundamental à ordem internacional”.