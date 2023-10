A OTAN responderá se ocorrerem danos deliberados ao oleoduto do Mar Báltico – Presidente da OTAN

[1/2] Uma vista do gasoduto Balticconector enquanto é rebocado para o mar em Paldiski, Estônia, em uma foto sem data tirada em 2019. ELERING / Folheto via REUTERS / Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

HELSINQUE/BRUXELAS (Reuters) – A Otan discutirá os danos a um gasoduto e a um cabo de dados que liga a Finlândia e a Estônia, e dará uma resposta “firme” se for comprovado que a causa foi um ataque deliberado, disse o chefe da Otan. . O general Jens Stoltenberg disse na quarta-feira.

Os danos ao gasoduto Balticconnector e ao cabo de comunicações foram confirmados na terça-feira, depois que um dos dois operadores do gasoduto, a finlandesa Gasgrid, notou uma queda na pressão e um possível vazamento no domingo à noite durante uma tempestade.

Helsínquia disse na terça-feira que os danos foram provavelmente causados ​​por “atividade externa” e que a causa estava a ser investigada, levantando preocupações sobre a segurança energética regional e elevando os preços do gás.

“O importante agora é descobrir o que aconteceu e como poderá acontecer”, disse Stoltenberg aos jornalistas em Bruxelas antes de uma reunião da aliança militar.

Ele acrescentou: “Se se provar que se trata de um ataque deliberado a infra-estruturas críticas da OTAN, será obviamente grave, mas também será recebido com uma resposta unida e resoluta da OTAN”.

O gasoduto passa entre Enko, na Finlândia, e Paldiski, na Estónia, e atravessa o Golfo da Finlândia, uma parte do Mar Báltico que se estende para leste em águas russas e termina no porto de São Petersburgo.

O Balticconnector é operado conjuntamente pelo operador de sistemas de eletricidade e gás da Estónia, Elering, e pelo operador de sistemas de transporte de gás finlandês, Gasgrid, cada um dos quais possui metade do gasoduto.

Os operadores afirmaram num comunicado que o planeamento e implementação de reparações nos gasodutos demorará pelo menos cinco meses e que as operações de transporte de gás deverão ser retomadas no mínimo até Abril do próximo ano.

O Kremlin descreveu o incidente como “preocupante” e disse que aguardava mais informações.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse numa conferência de imprensa regular na quarta-feira que os oleodutos Nord Stream da Rússia foram danificados devido a um ataque no Mar Báltico, referindo-se a um incidente ocorrido em setembro de 2022.

O acidente de domingo ocorreu cerca de um ano depois de os maiores gasodutos Nord Stream, que atravessam o Mar Báltico entre a Rússia e a Alemanha, terem sido danificados por explosões que as autoridades disseram ter sido causadas por atos de sabotagem.

A questão central será como a OTAN reagirá se houver provas de um actor estatal por trás dos danos ao gasoduto do Mar Báltico, disse Henri Vanhanen, investigador do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais.

Ele acrescentou: “Acho que a grande questão a longo prazo é se temos um conjunto claro de contramedidas potenciais para tais atividades (subversivas)? O que é dissuasão?” Ele disse.

O governo finlandês disse que os níveis de preparação em infra-estruturas críticas foram aumentados, com autoridades, incluindo o presidente Sauli Niinistö, a receberem uma visão geral da situação numa reunião extraordinária na quarta-feira.

O ministro da Defesa da Estónia, Hannu Pefkur, disse à Reuters que “pode ser claramente visto que este dano foi causado por uma força muito forte”, com possíveis causas incluindo “impacto mecânico ou destruição mecânica”.

O gasoduto e os cabos de comunicação correm em paralelo a uma “grande” distância um do outro, de acordo com a operadora de cabo Elissa.

As autoridades finlandesas afirmaram que se acredita que os danos no gasoduto tenham ocorrido em águas finlandesas, enquanto a ruptura do cabo ocorreu em águas estonianas.

Investigadores finlandeses disseram que os incidentes ocorreram “no mesmo período” na manhã de domingo.

O Comandante da Marinha da Estónia, Juri Saska, disse à emissora pública ERR que o gasoduto, que está coberto de betão para protecção, parecia que “alguém o rasgou pela lateral”. “O concreto quebrou ou descascou, especialmente no ponto da lesão.”

A operadora de rede Fingrid disse em um comunicado que os danos ao gasoduto e à linha de comunicações não afetariam o sistema elétrico da Finlândia. O gás representa 5% das necessidades energéticas da Finlândia.

O gasoduto Balticconnector foi inaugurado em dezembro de 2019 para ajudar a integrar os mercados de gás da região, proporcionando à Finlândia e aos países bálticos da Estónia, Letónia e Lituânia mais flexibilidade de abastecimento.

