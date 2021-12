Alabama Crimson Tide venceu o Campeonato de Futebol da SEC com a sétima vitória consecutiva sobre a Geórgia

ATLANTA – Algumas coisas não mudam, como no domínio do estado do Alabama sobre a Geórgia e outro gasto do Crimson Tide após a temporada no College Football Playoff.

meio-campista fofo Bryce Young Ele deu três passes para touchdown e correu mais uma noite de sábado para levar o Alabama a uma vitória por 41-24 sobre a Geórgia # 1 no jogo do Campeonato da SEC no Estádio Mercedes-Benz.

O Alabama (12-1) venceu pela sétima vez consecutiva sobre a Geórgia, com quatro dessas vitórias ocorrendo aqui em Atlanta no jogo do Campeonato da SEC ou do jogo do Campeonato Nacional. Nick Saban foi 4-0 contra seu ex-assistente, Kirby Smart, cujos Bulldogs não tinham respostas sobre Young e o ataque do Alabama coletou 536 jardas.

A defesa da Geórgia, repleta de futuras escolhas do primeiro turno da NFL e considerada por muitos como um dos melhores jogadores do futebol universitário nos últimos anos, permitiu um total de sete pontos de touchdown em 44 quartos para entrar no jogo. Mas o Alabama marcou três touchdowns no primeiro tempo, e o que era uma vantagem de 24-17 no primeiro tempo cresceu para 38-17 no início do quarto período, quando era a segurança. Batalha de jordan . recuperado Stetson Bennett Intercepte 42 jardas para pousar.

O título da SEC foi o sexto do Alabama nos últimos oito anos, e o Crimson Tide retornará ao College Football Playoff pela sétima vez em oito anos, potencialmente como a cabeça-de-chave.

Foi a primeira vez que o Alabama perdeu em 92 jogos consecutivos, desde uma vitória de 38 a 10 sobre a Geórgia em 2015.

Esta foi a oitava vitória de Nick Saban sobre o time nº 1, a maior vitória de qualquer técnico na era do AP Poll, que remonta a 1936.

Young, que estabeleceu um recorde do Campeonato SEC com 461 jardas de ataque no total, ultrapassou 286 jardas de 421 jardas no primeiro inning. A Geórgia (12-1) saltou para a liderança por 10-0 no início, mas o Alabama estourou com 24 pontos no segundo quarto – o maior número de pontos marcados em qualquer período em um jogo do Campeonato da SEC – e superou 24-17. metade.

Além de jogar contra Young, sua seqüência ofensiva foi igualmente boa. Uma semana antes, o Alabama lutou para proteger Young em uma vitória de 24 a 22 na prorrogação sobre Auburn, e foi demitido sete vezes. Mas, diante de uma defesa da Geórgia que tem sido sufocante durante toda a temporada, Young repetidamente teve os bolsos limpos para jogar uma bola de futebol.

E quando ele não tinha um bolso limpo, ele embaralhava e jogava.

Alabama jogou o segundo tempo sem um dos melhores receptores, John Michi IIIQue machucou a perna no primeiro tempo e não voltou. mas Jameson Williams Ele rasgou a Georgia High com sete agarramentos para 184 jardas e dois touchdowns.

Bennett finalizou com um passe de 340 jardas e três touchdowns, mas foi interceptado duas vezes. Qualquer chance de Dogs voltar no terceiro quarto foi anulada quando eles fizeram duas idas à zona vermelha e saíram sem pontuar.

A Geórgia não esteve em uma partida disputada durante toda a temporada, mostrando uma vez que os cães estavam atrasados ​​no sábado. Eles não conseguiram parar a defesa, não conseguiram finalizar as investidas importantes no ataque e nunca descobriram uma maneira de retardar Young, que havia apostado de forma convincente em sua conquista da Taça Heisman.

Embora a derrota tenha sido decepcionante para a Geórgia, Dawgs permanecerá no Playoff do College Football. O anúncio oficial será feito na noite de domingo pelo comitê de seleção.