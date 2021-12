O recorde perfeito da Geórgia termina com a derrota do Campeonato da SEC para o Alabama – WSB-TV 2

ATLANTA – A imagem do jogo do campeonato de futebol universitário cristalizou no sábado. Infelizmente para os fãs da Geórgia, as coisas não correram como esperavam.

Primeiro, a Geórgia caiu para o terceiro lugar no Alabama no Campeonato da SEC, por 41 a 24, em sua primeira derrota na temporada. É a sétima derrota consecutiva dos Bulldogs na maré.

Teremos a reação pós-jogo de Kirby Smart e Dawgs, no WSB Hoje à noite às 23h após o jogo do Campeonato ACC no ABC.

A Geórgia entrou no Campeonato da SEC com uma das melhores defesas do país. No entanto, Bryce Young parecia ser um mistério que Dogs não conseguia descobrir.

Young terminou com três touchdowns, um recorde da SEC para 461 jardas e parece encerrar a Copa Heisman.

Seu homólogo Stetson Bennett também lançou para três touchdowns para a Geórgia, mas teve um par de interceptações.

O time coeso dos Bulldogs, Brooke Powers, empatou com o recorde de touchdown de uma temporada da escola. Ele estabeleceu um recorde de jogo do campeonato da SEC para jardas e uma recepção apertada.

A partida do campeonato da SEC no sábado marcou uma série de primeiros jogos para a Geórgia.

Foi a primeira vez que abriu mão de mais de 17 pontos em um jogo nesta temporada. Também foi a primeira vez que a equipe ficou para trás no intervalo ao longo da temporada.

Apesar da derrota, Dawgs iria disputar uma partida de futebol americano universitário com seu currículo. Mas, em vez do primeiro lugar, Kirby Smart e sua equipe terão que esperar para ver onde pousarão.

O College Football Playoff Committee revelará sua classificação completa no domingo ao meio-dia.

Na noite de sábado, o 5º colocado, Oklahoma State, perdeu para Baylor na luta pelo título dos 12 grandes e o 4º colocado Cincinnati ganhou o título da Conferência Americana de Atletismo.

A parte final do cut-off ficará para o Michigan No. 2, que joga no estado de Iowa no Big Ten.

