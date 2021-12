Claude Humphrey morre no Hall da Fama do Futebol Profissional aos 77 anos

“Toda a família do Hall da Fama do Futebol Profissional lamenta o falecimento de Claude Humphrey”, disse o presidente do Hall da Fama, Jim Porter, em um comunicado. “Humphrey, conhecido como trabalhador e companheiro de equipe de confiança, estava sempre pronto para ajudar a equipe sempre que necessário e sabia que o sucesso havia sido alcançado coletivamente. Seu espírito humilde o guiou dentro e fora do campo. Nossos pensamentos e orações estão com Claude família durante este momento difícil. O Hall da Fama manterá seu legado para sempre. A bandeira do Hall da Fama será hasteada em metade da equipe em memória de Claude. “

Humphrey foi indicado para o Hall da Fama do Futebol Profissional em 2014 e jogou 13 temporadas na NFL com o Atlanta Falcons (1968-1978) e o Philadelphia Eagles (1979-1981). Humphrey também foi indicado para o Black College Football Hall of Fame (2012) e o Tennessee Sports Hall of Fame (1988).

Humphrey foi a terceira escolha geral no Draft da AFL / NFL de 1968 do Tennessee e venceu o prêmio de estreante defensivo do ano da AP NFL com os Hawks. Ele recebeu honras de primeiro time All-Pro duas vezes e foi selecionado para jogar em seis Pro Bowls. Somente jones julho Ele tem mais escolhas no Pro Bowl na história do Falcons do que Humphrey, que foi convocado para o Falcons Ring of Honor em 2008. Depois de não querer em 1979, Humphrey foi negociado com os Eagles e jogou no Super Bowl XV com o Philadelphia na temporada de 1980.