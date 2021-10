Aeroporto de Stansted e Luton: Portugal eleito o melhor do mundo durante a temporada de férias com cinco destinos

Embora Corona esteja de férias há 18 meses, há pouca luz no fim do túnel.

As férias para o ano que vem já estão em alta e as opções são infinitas.

Quer você queira relaxar nas praias de areia branca do Caribe, congelar no sol quente de Dubai ou passar um longo fim de semana em Paris, no próximo ano tudo voltará ao normal.

Embora as opções sejam infinitas, há um país a apenas algumas horas de distância do Reino Unido que foi eleito o melhor do mundo para as férias.

Não é difícil descobrir porque é que Portugal conseguiu a preciosa coroa.

Portanto, aqui reunimos os cinco melhores locais para visitar em Portugal que atendem às necessidades e preferências de todos.

Algar



(Imagem: Getty Images / iStockPhoto)



Linda praia, lindo mar e um dos lugares mais badalados para ir com muitas coisas para fazer.

É um dos melhores lugares para ir no país, mas não é escolha de todos.

O que as pessoas gostam no Algarve é a qualidade geral das férias.

Os hotéis são muito bonitos e existem muitos tipos diferentes, mas isso é apenas o começo.

Muitos britânicos vão lá, então há muitos bares, restaurantes e vida noturna que atraem toneladas de pessoas durante todo o ano.

Uma das melhores coisas desta parte de Portugal são as praias. Imagine areia branca, seixos, um belo mar e muito mais – é incrível.

A área tem muita história e os viajantes dão uma olhada na história da região e seus arredores.

Praga



(Imagem: Getty Images / iStockPhoto)



Embora Praga não seja o lugar mais popular para passar férias, se você for, não se arrependerá.

Este não é o tipo de férias em que você se senta e relaxa em sua praia normal, mas é uma parte do mundo onde você tem que ir.

Andar por edifícios é um lugar verdadeiramente deslumbrante, uma das características únicas que o vão surpreender.

O desenho dos edifícios é irreal e é perfeito.

Se você for a Praga, há partes da cidade que você deve visitar, são a Catedral, o Santuário do Bom Jesus e o centro da cidade.

Há muita vida noturna com bares fantásticos, restaurantes e muito mais. Este é um dos locais mais bonitos para se visitar em Portugal.

Porto



(Imagem: Getty)



Outra coisa imperdível em Portugal é o Porto – a casa do Porto do Álcool que daí sai para todo o mundo.

É a segunda maior cidade do país e é muito bonita.

A cidade é uma mistura de edifícios antigos impressionantes e novos edifícios modernos, algo que você nunca viu antes.

Fica do outro lado do rio Turo e torna a cidade ainda mais espetacular.

O Porto é famoso pela sua comida e bebida e numa viagem até lá, vai realmente encontrar um estilo de vida diferente e a maravilhosa cultura da cidade.

Esta é a pausa na cidade perfeita se você precisar.

Madeira



(Imagem: My London)



A Madeira oferece um lugar único nesta lista e que outros não têm, é uma combinação dos dois.

A Madeira tem de tudo – boas praias, cultura incrível, montanhas, mar azul e muito mais.

A área é cheia de personalidade e tem muito a oferecer.

Se queres boa comida e bebida, é, se queres uma boa praia para relaxar, tem também, se queres umas férias de aventura e umas férias sem descanso, a Madeira inclui-te.

É um dos lugares mais bonitos do mundo e recebe milhares de visitantes todos os anos.

Lisboa



(Imagem: Getty Images)



Tal como o Porto, Lisboa é outra localidade em Portugal que irá sempre deliciá-lo com o que quiser durante as férias.

A cidade tem muitos personagens e variedade, o que é um ótimo lugar para ir.

Em alguns lugares, Lisboa é tão bonita que nem parece que realmente é.

Pense em telhados laranja, edifícios brancos, ruas movimentadas – tem de tudo.

Se você é fotógrafo, é um lugar de sonho, mas mesmo se você não for um mágico com uma câmera, este lugar é fácil de mudar lindamente.

À semelhança de outros Portugal, a comida e a bebida estão plantadas na cultura, e é um excelente local para um fim-de-semana prolongado.

