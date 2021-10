Compartilhe uma nota sobre uma cidade ou vila em Portugal para concorrer a um voucher de férias Port 200

Adoraríamos saber mais sobre a sua cidade ou vila preferida em Portugal. Gostamos de ficar longe de grandes atracções como Lisboa e Porto e centrarmo-nos nas pequenas joias características que existem no país – a vila de Óbidos no topo de uma bela colina com as suas pedras sinuosas e o majestoso castelo medieval; Ou a Igreja do Oceano Atlântico na Costa da Nazaré com suas praias deslumbrantes e peregrinos; Ou o Pinho, o principal porto vitivinícola do Vale do Porto.

Conte-nos o que você viu e o que o tornou especial – talvez seja um belo lugar para ficar, um ótimo restaurante familiar, arquitetura ou um festival local – com sites e preços razoáveis.

Se você tiver uma foto adequada, envie-a – Mas apenas suas palavras serão julgadas Para combinar.

Mantenha sua nota em cerca de 100 palavras

A melhor nota da semana, selecione Dawn Hall of Lonely Planet, desejo Ganhe um voucher 200 para uma estadia Savades Propriedade – A empresa tem mais de 3.000 funcionários no Reino Unido e na Europa. As melhores dicas aparecem no site da Guardian Travel, podendo até estar no papel.

Se você tiver problemas para usar o formulário, clique aqui Aqui. Leia os Termos de Serviço Aqui.

Desculpe, mas por razões legais Você deve ser residente no Reino Unido Faça parte desta competição.

A competição termina em 26 de outubro de 2021 às 21h00. BST

Confira nossos vencedores anteriores e outras dicas

Leia os termos e condições aqui

Se você tiver problemas para usar o formulário, clique aqui Aqui. Leia os Termos de Serviço Aqui E política de privacidade Aqui