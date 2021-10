Os ingressos já estão à venda enquanto as estrelas do European Tour se preparam para o Masters de Portugal

Com os bilhetes para o Masters de Portugal regressando ao Campo de Golfe Dom Pedro Victoria à venda de 4 a 7 de novembro, os adeptos terão a oportunidade de ver de perto alguns dos mais fantásticos talentos do golfe europeu.

Os vencedores do European Tour desta temporada alinharam-se no Algarve

George Coates, da África do Sul, retornará para defender o título de duas tacadas de Larry Cantor em setembro passado. Foi a quinta vitória do técnico de 35 anos em uma turnê europeia, mas a primeira em solo europeu.

Os ex-campeões do Masters de Portugal Lucas Bejergard, Steven Brown, Alex Levy e Andy Sullivan também confirmaram sua participação neste ano, com o número 52 do mundo, Victor Perez, disputando o DP World Tour Championship, Dubai, 2021 Dubai, que termina a temporada.

A dupla Hickard fez história como os primeiros irmãos a vencer uma turnê europeia no início deste ano, vencendo o Rasmus no Omega European Masters uma semana antes da vitória de Nikolai no DS Automobiles Italian Open.

Seu companheiro de equipe Grand Forrest, o primeiro campeão escocês em casa em quase uma década no Hero Open, conquistou seu primeiro título no Cashew Open, Kalum Hill. Sam Horsfield, um inglês que conquistou duas vitórias em três semanas durante a tacada na Inglaterra em 2020, também vai se juntar a Portugal.

Rory Colville, Diretor do Masters de Portugal, afirmou: “É com grande satisfação que recebemos os visitantes do Masters de Portugal este ano.

“É um jogo popular entre jogadores e espectadores e estamos ansiosos por mais uma edição memorável do Masters de Portugal.”

O show será realizado com espectadores após a edição de 2020 ser realizada a portas fechadas devido à epidemia de Govt-19.

Os bilhetes para o Masters de Portugal custam 20 € por dia para adultos, 17 € para ofertas, 8 € para crianças dos 12 aos 17 anos e grátis para crianças até aos 12 anos. Para comprar ingressos, clique aqui.

