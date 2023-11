Ações estáveis, dólar sobe enquanto investidores consideram cortes nas taxas do Fed

LONDRES (Reuters) – As ações globais oscilavam em torno de máximas de três meses nesta quarta-feira e o dólar encontrou apoio, à medida que os investidores diminuíam um pouco do entusiasmo anterior com a perspectiva de uma série de cortes nas taxas de juros nos EUA.

O índice MSCI World (.MIWD00000PUS) caiu 0,1%, pelo segundo dia após uma queda em Wall Street, após a ata da última reunião do Federal Reserve ter fornecido poucas informações novas sobre o pensamento dos legisladores sobre as taxas de juros.

Da noite para o dia, o S&P 500 obteve uma sequência de vitórias consecutivas de cinco sessões e caiu 0,2%. A fabricante de chips Nvidia (NVDA.O) relatou receitas bem acima das expectativas de Wall Street após o fechamento do mercado, mas as ações caíram 1,7% devido à perspectiva pessimista da empresa para as vendas na China.

Os futuros do Nasdaq caíram 0,3% nas negociações europeias, enquanto os futuros do S&P 500 caíram apenas 0,1%. Os volumes de negociação provavelmente serão fracos durante o resto da semana devido ao feriado de Ação de Graças nos EUA, na quinta-feira.

“Estamos naquele momento de consolidação do mercado, principalmente antes do feriado de Ação de Graças, e não esperamos grandes movimentos nos próximos dias”, disse Fiona Cincotta, estrategista de mercado do City Index.

As atas da reunião do Fed mostraram que os decisores políticos se comprometeram a “proceder com cuidado” a partir daqui, o que os comerciantes não interpretaram como informação nova, nem incluíram qualquer confirmação de que os decisores políticos tinham descartado novos aumentos das taxas.

“Eles não poderiam tirar isso completamente da mesa”, disse Cincotta.”Isso teria criado um movimento maior no mercado.”

“É aí que estamos no mercado – de modo geral, ele apoia as ações e geralmente não apoia o dólar americano”, disse ela.

O índice do dólar subiu 0,25 por cento durante o dia, subindo pela segunda sessão consecutiva, mas ainda está a caminho do seu pior desempenho mensal num ano, com uma queda de 2,7 por cento.

Entretanto, o índice mundial de ações MSCI subiu 8,2% em novembro, marcando a sua maior subida mensal desde o final de 2020, e nos níveis mais elevados desde meados de agosto.

Os rendimentos do Tesouro de dez anos foram ligeiramente inferiores, em 4,41%. Eles caíram cerca de 50 pontos base desde que o Fed manteve as taxas de juros estáveis ​​no início do mês.

Os mercados de futuros de taxas de juro quase não vêem hipóteses de a Fed aumentar novamente e estão a precificar cerca de 90 pontos base de cortes nas taxas até 2024, com 30% de probabilidades de os mesmos começarem já em Março.

“Como (o Fed) acredita que um pouso suave está no horizonte, seria tolice arriscar aumentando demais as taxas de juros”, disse Philippe Marie, estrategista-chefe do Rabobank.

“Se observarmos dados económicos e de inflação mais fortes antes da reunião de dezembro, as taxas de juro de longo prazo provavelmente recuperarão e substituirão os aumentos das taxas. Portanto, não esperamos mais aumentos.”

Perspectivas em ienes

No que diz respeito às moedas, o dólar, que tem vindo a cair desde a divulgação do relatório benigno da inflação dos EUA na semana passada, subiu dos seus níveis mais baixos em vários meses face a uma série de outras moedas.

O índice foi mais forte em relação ao euro, em US$ 1,0897, e aumentou 0,5% em relação ao iene, para 149,13 ienes.

“Esperamos que as disparidades nos rendimentos das obrigações continuem a ser um fator favorável para o iene e o renminbi, à medida que a inflação nos EUA continua a moderar-se e os investidores descontam novos cortes nas taxas de juro por parte do Fed”, disse Jonathan Petersen, economista-chefe da Capital Economics.

O yuan chinês, que subiu 2 por cento na semana passada, caiu 0,2 por cento, para 7,1575 em relação ao dólar.

Os principais bancos estatais da China têm comprado o yuan para acelerar a sua recente recuperação, disseram duas fontes à Reuters na terça-feira.

O Ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, apresentará ainda hoje o seu orçamento de outono, que deverá conter planos para reduzir os impostos corporativos. Os investidores estarão atentos para ver como quaisquer rajadas de vento afetarão os planos de financiamento do Reino Unido, o que poderá afetar os rendimentos da libra esterlina e dos títulos do governo.

Nas últimas negociações, a libra esterlina caiu 0,1% em relação ao dólar, para US$ 1,2525, e caiu 0,1% em relação ao euro, para 87,12 pence.

Nas commodities, os futuros do petróleo Brent caíram 0,4 por cento, para US$ 82,17 por barril, enquanto os futuros do cobre caíram 0,5 por cento, para US$ 8.404 por tonelada, após atingirem o nível mais alto em dois meses na terça-feira.

O Bitcoin subiu 2,2%, para US$ 36.573, recuperando-se das mínimas noturnas de US$ 35.651, depois que o chefe da Binance, Changpeng Zhao, deixou o cargo e se declarou culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões para resolver uma investigação de anos sobre a exchange de criptomoedas. criptografado.

O token privado da Binance subiu 5,3% no dia, para US$ 237,30, depois de perder quase 10% no dia anterior em sua maior queda em um único dia do ano.

Reportagem adicional de Tom Westbrook em Cingapura. Editado por Sam Holmes, Shri Navaratnam e David Evans

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.