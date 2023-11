Cramer concorda com o Bank of America, diz ganhos de 2024 para o S&P 500

Jim Cramer, da CNBC, respondeu na terça-feira à perspectiva otimista do Bank of America para 2024, concordando que é possível que o S&P 500 atinja 5.000 até o final do próximo ano.

Savita Subramanian, estrategista do Bank of America, escreveu na terça-feira que espera que 2024 seja um “paraíso da seleção de ações”, dizendo que o banco está otimista não porque espera que o Fed reduza as taxas de juros, mas por causa do que já conseguiu. .

“Em geral, concordo com Savita Subramanian, do Bank of America, que podemos chegar a 5.000 no S&P”, disse ele. “Mas, além do sentimento ser muito negativo, não estou comprometido sobre o que poderia nos levar até lá, pelo menos por enquanto.”

A maioria das pessoas em Wall Street vê o S&P 500 como a melhor medida das ações de grande capitalização dos EUA, e ele fechou terça-feira em 4.538,19. Em 5.000, o índice terá atingido seu máximo histórico. Depois de alguns meses difíceis, o S&P 500 registou uma reviravolta, avançando 8,4% durante o mês, o maior ganho mensal desde julho de 2022.

Subramanian escreveu que o mercado ultrapassou a “máxima incerteza macro”, explicando que já absorveu choques geopolíticos significativos e que as empresas se adaptaram a taxas de inflação mais elevadas. Ela também escreveu que os anos eleitorais tendem a ser bons para as ações, mas Cramer discordou, dizendo que não esperava que nenhum evento em Washington tivesse um impacto positivo no mercado.

Embora não concordasse com todos os pontos de Subramanian, Cramer disse estar otimista quanto ao potencial do próximo ano para ações de grande capitalização, além das “sete magníficas” ações de tecnologia – Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Microsoft, Meta e Tesla. Que dominou a maior parte do movimento do mercado este ano.

“Acho que o próximo ano poderá ser sobre as outras 493 ações do S&P, especialmente se a FTC parar de ser tão agressiva no bloqueio de fusões, porque as fusões serão a força vital do próximo mercado altista”, disse ele.