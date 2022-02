Estudo conclui que as alegações climáticas das empresas petrolíferas são processos de lavagem ecologicamente corretos – EURACTIV.com

acusações lavagem verde Contra as grandes empresas petrolíferas que afirmam estar fazendo uma transição para energia limpa, há fortes razões, de acordo com o estudo mais abrangente até o momento. Relatório do parceiro de mídia EURACTIV, The Guardian.

A pesquisa, que foi publicada em uma revista científica revisada por pares, examinou os registros da ExxonMobil, Chevron, Shell e PAque juntos são responsáveis ​​por mais de 10% das emissões globais de carbono desde 1965. Os pesquisadores analisaram os dados dos 12 anos até 2020 e concluíram que as reivindicações da empresa não estão alinhadas com suas ações, que incluem aumentar em vez de diminuir a exploração.

O estudo encontrou um aumento acentuado nas referências a “clima”, “baixo carbono” e “transição” em relatórios anuais nos últimos anos, particularmente para Shell e BP, e aumento das promessas de agir em estratégias. Mas as ações concretas eram escassas e os pesquisadores disseram: “A análise financeira revela uma dependência contínua do modelo de negócios Combustíveis fósseis Combinado com gastos escassos e ambíguos em energia limpa.”

Vários estudos anteriores já demonstraram que existem Mais reservas de petróleo e gás E Mais produção planejada que pode ser queimado mantendo a temperatura abaixo da meta de temperatura acordada internacionalmente de 1,5°C. Em maio de 2021, a Agência Internacional de Energia (AIE) disse que poderia haver Nenhum novo desenvolvimento de combustíveis fósseis Se o mundo chegar a zero líquido até 2050.

A ‘conversa dupla’ das grandes petrolíferas revela o clima em novo relatório As cinco maiores empresas de petróleo e gás do mundo gastaram mais de US$ 1 bilhão promovendo suas credenciais climáticas desde a assinatura do Acordo de Paris, enquanto pressionam para proteger e expandir as operações de combustíveis fósseis, de acordo com uma nova análise publicada na sexta-feira (22 de março). READ A Amazon vai pagar até US $ 1.000 em compensação por itens perigosos vendidos em seu site

As empresas petrolíferas sob Aumento da pressão dos investidores para alinhar suas ações com as metas climáticas. Mas seus planos encontraram dúvidas, levando os pesquisadores a conduzir a nova pesquisa, que eles disseram ser objetiva e abrangente.

“Até que haja um progresso muito tangível, temos todos os motivos para sermos muito céticos sobre as alegações de que estamos nos movendo na direção verde”, disse o professor Gregory Trencher, da Universidade de Kyoto, no Japão, que trabalhou com Mei Lee e Josen Asuka em Tohoku. Universidade.

“Se eles estão se afastando dos combustíveis fósseis, esperamos ver, por exemplo, uma diminuição na atividade de exploração, produção de combustíveis fósseis, vendas e lucros de combustíveis fósseis”, disse ele. “Mas se alguma coisa, encontramos evidências do oposto.”

“As últimas promessas parecem muito boas e animam muita gente, mas temos que colocá-las no contexto da história de negócios da empresa”, disse Trencher. “É como um aluno muito travesso dizendo ao professor ‘Prometo que farei todos os meus deveres de casa na próxima semana’, mas o aluno nunca trabalhou duro.”

O novo estudo Publicado na revista PLOS Onedescobriram que as referências a palavras-chave relacionadas ao clima em relatórios anuais aumentaram acentuadamente de 2009 a 2020. Por exemplo, o uso de “mudanças climáticas” pela BP aumentou de 22 para 326 sinais.

Mas em termos de estratégia e ações, os pesquisadores descobriram que “as empresas estão se comprometendo com a transição para energia limpa e estabelecendo metas em vez de ações concretas”.

Os pesquisadores disseram que a Chevron e a ExxonMobil estavam “atrasadas” em comparação com a Shell e a BP, mas mesmo as ações de grandes empresas europeias pareciam ir contra suas promessas. Por exemplo, a BP e a Shell se comprometeram a reduzir os investimentos em projetos de extração de combustíveis fósseis, mas ambas aumentaram sua área para novas explorações nos últimos anos, disseram os pesquisadores.

Além disso, a análise constatou que Shell, BP e Chevron aumentaram os volumes de produção de combustíveis fósseis durante o período de estudo. Nenhuma das empresas publicou diretamente dados sobre seus investimentos em energia limpa, mas as informações que forneceram ao Carbon Disclosure Project sugerem que os níveis médios caíram de 0,2% pela ExxonMobil para 2,3% pela BP do investimento anual (capex). Uma análise separada da Agência Internacional de Energia indica que O investimento em energia limpa por empresas de petróleo e gás cerca de 1% despesas de capital em 2020.

“Até que as ações e o comportamento de investimento se alinhem com a retórica, as acusações de se tornar verde parecem bem fundamentadas”, disseram os pesquisadores.

Um porta-voz da ExxonMobil disse: “A transição para um futuro de emissões mais baixas requer várias soluções que podem ser implementadas em escala. Planejamos desempenhar um papel de liderança na transição energética, mantendo a flexibilidade de investimento em uma série de oportunidades em evolução, incluindo, por exemplo, captura de carbono , hidrogênio e biocombustíveis para maximizar os retornos aos acionistas.

Um porta-voz da Chevron disse: “Nós nos concentramos em reduzir a intensidade de carbono de nossas operações e buscamos expandir os negócios de baixo carbono ao lado de nossas linhas de negócios tradicionais. Estamos planejando um investimento de US$ 10 bilhões em carbono até 2028”.

Um porta-voz da Shell disse: “O objetivo da Shell é se tornar uma empresa de energia de emissão zero até 2050, alinhada com a sociedade. Nossa intensidade de curto, médio e longo prazo e nossas metas absolutas se alinham com a meta mais ambiciosa de 1,5C do Acordo de Paris . Também fomos a primeira empresa de energia a apresentar sua estratégia Power Transition é entregue aos acionistas para votação, garantindo um forte endosso.”

Um porta-voz da BP disse: “Em 2020, a BP delineou nossa nova ambição, metas e estratégia de soma zero e, em 2021, completamos a maior transformação da empresa em nossa história para cumprir essas metas. Como este documento analisa historicamente o período de 2009 -2020, não acreditamos que esses desenvolvimentos e nosso progresso sejam totalmente levados em consideração.”

Trencher rejeitou a acusação de que a análise estava desatualizada: “Incluímos documentos que foram publicados durante 2021, então a chamada lacuna de dados tem apenas seis meses e não encontramos evidências de novas medidas que mudem qualquer uma de nossas descobertas “.

“Infelizmente, da forma como os mercados de energia são regulados em todo o mundo, os combustíveis fósseis ainda têm muito a ver com isso. [regulatory and tax] As vantagens e as fontes de energia renovável ainda são privadas”, disse.

Este artigo foi Publicado pela primeira vez no ambiente The Guardian Ele é reproduzido aqui com a gentil permissão.