Dave Chappelle tira uma selfie com as deputadas Lauren Boebert e Anna Luna no Capitólio

Notícias

As deputadas Lauren Boebert (R-Colorado) e Anna Paulina Luna (R-Flórida) avistaram o comediante Dave Chappelle vagando pelos corredores do Congresso na quinta-feira, forçando legisladores atordoados a tirar uma selfie.

“Apenas três pessoas percebem que existem apenas dois gêneros”, escreveu Boebert no X, incluindo uma foto dela e de Luna com a estrela do “Chappelle’s Show” na Rotunda do Capitólio.

“Encontrei @DaveChappelle”, tuitou Luna, compartilhando a mesma foto com Boebert.

“Obrigado por tudo que você faz,” O republicano da Flórida disse ao comediante Durante a reunião amigável.

O deputado Byron Donalds (R-Flórida) também esteve lá A homenagem a Chappelle foi filmada E converse com o cara engraçado.

A lenda da comédia estaria no Capitólio para se reunir com o Congressional Black Caucus. De acordo com o site Punchbull News.

Chappelle, natural de Washington, D.C., deu uma explicação diferente para sua aparição repentina quando questionado por um repórter.

“Muitas pessoas com quem cresci trabalham em Hill, então às vezes fico aqui quando estou em D.C., conversando com velhos amigos.” Ele disse.

Boebert e Luna tiraram uma selfie com Chappelle na Rotunda do Capitólio na quinta-feira. Décimo: Anna Paulina Luna

O comediante diz que tem reencontrado “velhos amigos” que trabalham no Capitólio dos EUA. Charles Sykes/Invision/AP

Chappelle faz um show improvisado em D.C. na quinta-feira.

O comediante politicamente incorreto foi criticado inúmeras vezes em sua carreira por fazer piadas sobre gays, lésbicas e transexuais.

Mais recentemente, Chappelle foi criticado por acusar o governo dos EUA de apoiar “crimes de guerra” cometidos por Israel contra os palestinianos durante um concerto em Outubro em Boston.

Alguns participantes saíram depois que Chappelle disse não acreditar que as pessoas deveriam perder seus empregos por causa de seu apoio aos palestinos.





Carregue mais…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}