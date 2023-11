A Terra recebe a mensagem do feixe de laser de uma distância de 16 milhões de quilômetros

A NASA anunciou na quinta-feira que a agência recebeu com sucesso dados na demonstração mais distante de comunicações a laser ou ópticas.

Os cientistas dizem que as comunicações ópticas do espaço profundo da NASA ( DSOC ) O experimento enviou um laser infravermelho próximo codificado com dados de teste de cerca de 16 milhões de quilômetros de distância – cerca de 40 vezes mais longe da Lua do que da Terra – para o Telescópio Hale no Observatório Palomar da Caltech, no condado de San Diego, Califórnia.

Este sucesso, conhecido como “primeira luz”, é um passo importante para aumentar a quantidade de dados que podem ser transmitidos através do sistema solar.

“Alcançar a primeira luz é um dos muitos marcos importantes para o DSOC nos próximos meses, abrindo caminho para comunicações com taxas de dados mais altas, capazes de enviar informações científicas, imagens de alta definição e streaming de vídeo para apoiar o próximo salto gigante da humanidade: o envio de humanos”, disse Trudy Curtis, Diretora de Promoção de Tecnologia na Sede da NASA em Washington, D.C.: “To Mars.”

Comparando a atualização das comunicações ópticas com a mudança das linhas telefónicas tradicionais para a fibra óptica, a NASA observou que o uso de comunicações ópticas aumentaria a capacidade dos modernos sistemas de rádio actualmente utilizados pelas naves espaciais entre 10 a 100 vezes.

O experimento DSOC é a primeira demonstração de comunicações ópticas fora da Lua da NASA, disse a agência. É um sistema composto por um transmissor e receptor laser de aviação, um transmissor laser terrestre e um receptor laser terrestre.

O transceptor estava viajando ao longo da espaçonave Psyche da NASA, lançada em 13 de outubro. A missão principal da espaçonave é alcançar e estudar o asteróide Psyche 16, um corpo rico em metal no cinturão de asteróides.

O DSOC foi incluído na espaçonave, que completou um marco significativo durante sua primeira fase Tarefa em duas etapas.