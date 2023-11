Misteriosa doença respiratória da raiva: sintomas, tudo o que você precisa saber

Laboratórios veterinários estão alertando os donos de animais de estimação sobre uma doença respiratória contagiosa que foi descoberta pela primeira vez entre cães há alguns meses.

A Associação Médica Veterinária Americana disse em um relatório que os casos se espalharam por pelo menos cinco estados, enquanto os especialistas ainda tentam determinar a causa da doença. Novo lançamento Sexta-feira.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a doença misteriosa, os sintomas a serem observados e o que fazer se suspeitar que seu cão está infectado.

Qual é a misteriosa doença canina?

Os veterinários descrevem a doença como uma doença respiratória que pode causar tosse, espirros e letargia. Dizem que às vezes pode causar pneumonia e não responde aos antibióticos.

Os especialistas ainda não compreendem completamente a doença e a sua causa, diz David Needle, patologista veterinário sénior do Laboratório de Diagnóstico Veterinário da Universidade de New Hampshire. Needle disse que ele e seus colegas do Centro de Pesquisa do Genoma Hubbard da universidade estudam o vírus há mais de um ano.

Desde meados de agosto, os veterinários do Oregon relataram mais de 200 casos, de acordo com a American Veterinary Medical Association. Os números de outros estados ainda não foram revelados.

Quais países têm casos de raiva?

Casos da doença foram relatados em vários estados, incluindo New Hampshire, Colorado, Oregon, Massachusetts e Rhode Island. De acordo com o New York Times. No entanto, os especialistas afirmam que a situação não é motivo de preocupação, mas ainda assim aconselham os donos de animais de estimação a praticarem precauções básicas para garantir a saúde dos seus animais de estimação.

Como as doenças respiratórias se espalham?

Dada a natureza respiratória da doença, é provável que ela se espalhe através do contato próximo e da respiração do mesmo ar de um animal infectado, semelhante à forma como o COVID-19 se espalha, disse Needle.

A raiva é fatal?

A doença não é particularmente fatal e é uma doença respiratória crônica, diz Needle.

“Acho que um subconjunto de animais pode contrair pneumonia, como infecção do trato respiratório superior, bronquite, rinite, traqueíte”, disse Needle.

Para os animais que sofrem desta infecção secundária, pode levar à morte, explicou Needle.

Needle disse que ele e sua equipe não observaram um aumento significativo nas mortes pela doença, mas ainda incentivam os donos de animais de estimação a minimizar o contato com outros cães.

Quais são os sintomas da raiva?

Aqui estão alguns sintomas comuns de doenças respiratórias em cães:

Tosse/espirro

dificuldade ao respirar

Respiração rápida

Chiado ou assobio nasal

secagem

Dificuldade em se exercitar

Febre

Descarga do nariz ou olhos

Anorexia

Perda de peso

Ociosidade

O que você deve fazer se suspeitar que seu cão está infectado?

Se você notar algum dos sintomas em seu cão, especialmente quaisquer sintomas que possam estar relacionados à pneumonia, entre em contato com seu veterinário imediatamente, disse o Departamento de Agricultura de Oregon.

Eles também pediram aos veterinários do estado que relatassem os casos o mais rápido possível.

Como você pode proteger seu cão de doenças respiratórias?

Needle aconselha os donos de cães a garantirem que as vacinas de seus animais de estimação estejam em dia, para que não tenham nenhuma doença subjacente. Eles também sugerem distanciamento social de cães e outros animais para prevenir a transmissão de patógenos.

