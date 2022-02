A remasterização de som HD construída por fãs de Resident Evil 4 está finalmente completa

Após sete anos de desenvolvimento, Albert Marine e sua pequena equipe concluíram Reformulação abrangente Resident Evil 4Gráficos de computador. Comparado a alguns outros projetos em que os desenvolvedores estão atualizando ou atualizando os visuais para uma nova geração ou plataforma de hardware, essa equipe pesquisou todos os ativos de imagem, usando dinheiro doado por fãs do projeto para melhorar a versão PC do jogo na Capcom.

Em alguns casos em que as decorações antigas não pareciam tão boas e em uma resolução mais alta, a equipe recriou muitas delas do zero usando recursos visuais ou inteligência artificial, enquanto se esforçava para permanecer fiel à estética do jogo original. Quando entrevistei Albert Marine no início de 2021, a equipe coletou mais de 4.500 arquivos do Photoshop e colocou mais de 9.000 horas de trabalho no projeto.

Pessoalmente, estou surpreso (mas feliz) que a equipe não recebeu uma ordem de cessar e desistir da Capcom – especialmente tão cedo Versão VR lançada na Quest 2. Em uma demonstração de boa vontade, a empresa fixou um post no fórum sobre Patch feito por fãs Resident Evil 4Página de discussão do Steam. Você adora vê-lo.

Este é um projeto de alta resolução, que pode ser instalado como um patch para Resident Evil 4 No Steam, ele não faz nenhuma modificação na jogabilidade. Em vez disso, cada pedra, caixa de munição, maçaneta – até mesmo o visual – foi carinhosamente atualizado pela equipe. Para pessoas que podem ter jogado um perfil recentemente Resident Evil 4 VR Missão 2Esta pode ser uma maneira divertida de experimentar a versão mais polida do jogo original em terceira pessoa.

Se você quiser experimentar o projeto HD por si mesmo, veja como fazê-lo: