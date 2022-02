Android Auto está mais parecido com CarPlay em novas imagens vazadas

Mais imagens do próximo grande redesenho do Android Auto vazaram e parece que o Google está fazendo algumas anotações do Apple CarPlay (via Desenvolvedores XDA). Como visto nas imagens de AndroidWorld e usuário do Reddit u/RegionRat91o redesenho, codinome “Coolwalk”, pode vir com várias mudanças práticas.

Por um lado, o redesenho elimina a barra de status, que contém a duração da bateria do telefone, a recepção do celular e a hora, e a coloca no canto inferior direito da tela. Enquanto isso, no lado esquerdo, há um botão da tela inicial que parece abrir widgets retráteis quando pressionado por muito tempo. Semelhante ao CarPlay, a nova interface do usuário pode permitir que você visualize o mapa ao lado de outros cartões, em vez de ter que escolher apenas um aplicativo que assume a área de controle principal, mostrando o mapa ou um aplicativo de música, mas não ambos.

AndroidWorld também destaca um possível recurso que permite dispensar uma chamada recebida e responder com uma mensagem de texto com um toque de botão. Ainda não está claro se a mensagem será predefinida ou se você poderá ditar usando o Google Assistant.

A interface atualizada também pode oferecer a capacidade de transmitir seu telefone para a tela do seu carro, mas ainda há algumas dúvidas sobre para que finalidade isso servirá. Como observa o usuário do Reddit, o recurso de transmissão não parece funcionar com material protegido por direitos autorais de serviços como o Netflix, embora obviamente não seja uma boa ideia espelhar vídeos pelo Android Auto enquanto estiver dirigindo.

Imagens vazadas de Coolwalk surgiram pela primeira vez em setembro passado, mas este último vazamento mostra mudanças mais dramáticas em relação ao último. Também mostra um foco na prevenção de distrações, como atualização do ano passado que começou a permitir que os usuários escolhessem os primeiros aplicativos que veem ao conectar seus telefones. Ainda não há informações sobre quando o redesenho será lançado.