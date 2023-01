A primeira neve do ano atrai visitantes

Contactado pela Agência Lusa, o autarca de Melgáço, Manoel Bautista, disse que o manto de neve que cobre as freguesias de Castro Laboriro e Llamas de Mauro e Branda da Avelira no Parque Nacional da Peneda-Jerres (PNBG) permite-nos acelerar. As visitas têm acontecido nos últimos dias”.

“Em Castro Laborero, a demanda aumentou de 40 a 50% durante a semana. Imaginamos que a demanda será ainda maior no fim de semana por causa da neve”, explicou o prefeito socialista.

“O abrigo de montanha já está esgotado, independentemente da neve”, disse Manoel Bautista.

“Com a neve agora, esperamos que os alojamentos na zona baixa do território esgotem até ao final da semana”.

Segundo o autarca, nos últimos dias, as zonas serranas têm recebido turistas espanhóis e nacionais, sobretudo do norte do país.

“Pessoas de outros locais da Europa já se encontram no território. Independentemente da neve, estamos contentes com os resultados do turismo nesta altura do ano”, disse Manoel Bautista, garantindo que a circulação rodoviária nas estradas municipais e rurais está “bem confirmado”.

Do vale do Minho ao vale do Lima, a neve mudou a paisagem das serras do concelho de Argos de Valdevez.

Floresta Encantada de Cabana Maior já recebeu milhares de visitantes Argos de Valdevez https://t.co/hT4P5n31Ha — AltominhoTV (@AltominhoTV) 19 de janeiro de 2023

Em declarações à Agência Lusa, o autarca de Argos de Valdevez, Jono Manuel Esteves, indicou “um aumento de 10 a 20% no alojamento”, estimando que a procura vai aumentar dada a proximidade do fim. semana.

“Toda a serra, grande parte dentro do PNPG, está coberta de neve. Da sede de concelho avista-se o mais belo cenário de neve”, disse o autarca.

“Desde que começou a nevar, temos tido mais visitantes. São da área metropolitana do Porto e de Vigo na Galiza”, disse.

Segundo João Manuel Esteves, a escolha por Arcos de Valdevez deveu-se ao “acesso mais fácil” a zonas com mais neve.

“Por exemplo, a Brenda de São Bento do Canto, na freguesia de Caviera, não fica longe, e as pessoas podem desfrutar destes momentos especiais”, disse, “os mecanismos municipais estão no terreno para garantir a circulação nas vias da distrito.”.