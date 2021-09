A polícia prende passageiro da American Airlines que estava andando na asa de um avião que pousava

A polícia prendeu um passageiro da American Airlines que andava na asa de um avião que pousou em Miami.

A American Airlines disse que o passageiro estava no vôo 920, com voos de Cali, na Colômbia.

As autoridades disseram que todos os outros passageiros conseguiram pousar sem incidentes.

download Algo está sendo enviado.

As autoridades disseram ter detido um passageiro da American Airlines que abriu uma porta de emergência e subiu na asa do avião que pousou no Aeroporto Internacional de Miami, de acordo com a imprensa local.

O Departamento de Polícia de Miami-Dade (MDPD) disse que o passageiro estava andando na asa do avião por volta das 19h30 de quarta-feira, enquanto o avião estava indo, CBS 4 Miami mencionado. A polícia disse que o avião chegou de Cali, na Colômbia.

A polícia disse que o passageiro saltou da asa quando os policiais chegaram e foram presos. Notícias WPLG Local 10 relatadas. As autoridades informaram ao porto que o acidente não causou atrasos e que os demais passageiros conseguiram descer do avião.

O nome do suspeito não foi divulgado, de acordo com a CBS 4 Miami.

A American Airlines confirmou em comunicado que um passageiro do vôo 920 com serviço de Cali saiu do avião pela saída de emergência.

“O cliente foi preso imediatamente pelas autoridades policiais. Agradecemos aos membros da nossa equipe e às autoridades policiais por seu profissionalismo e ação imediata”, disse a companhia aérea.

O escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos em Miami disse ao Insider que não estava envolvido na prisão.

O Departamento de Polícia de Miami-Dade e o Aeroporto Internacional de Miami não responderam imediatamente aos pedidos do Insider para comentar esta história.

Esta é uma história em evolução.