A jornalista Katie Kay pede demissão da Ozzy Media por causa da história do New York Times

A veterana jornalista e analista política Katie Kay pediu demissão de seu cargo na Ozy Media depois que uma matéria do New York Times disse que um alto executivo da empresa tentou enganar potenciais investidores.

“Eu entreguei minha demissão ontem de manhã para a Ozzy Media”, Kay escreveu no Twitter na quarta-feira. “Estava ansioso por trabalhar com jovens repórteres talentosos, mas não esperava isso!”

Kaye disse que considerou as alegações da história do New York Times “extremamente perturbadoras” e “não teve escolha a não ser terminar seu relacionamento com Ozzy”.

Ontem de manhã entreguei minha demissão ao Ozzy Media. Eu estava ansioso para trabalhar com jovens repórteres talentosos, mas não esperava isso! pic.twitter.com/fc5Ii6ifav

– Katty Kay (@KattyKay_) 29 de setembro de 2021

Kaye foi contratada em maio pela empresa de mídia, que distribui boletins informativos, vídeos e podcasts em várias plataformas digitais, para atuar como editora sênior e produtora executiva. Ela também lançou um podcast com o fundador e CEO da empresa, Carlos Watson.

A demissão dela veio poucos dias depois O New York Times publicou um artigo, citando várias fontes não identificadas, revelou que um executivo sênior da Ozy se fez passar por um funcionário do YouTube durante uma teleconferência com potenciais investidores da Goldman Sachs. Na ligação, o executivo da Ozy disse: “Ozy tem sido um grande sucesso no YouTube, acumulando uma tonelada de visualizações e dólares de publicidade”, relatou o Times.

Depois que o YouTube soube do incidente e investigou a ligação, Watson se desculpou com a Goldman Sachs, dizendo que o CEO Ozy que se fez passar por representante do YouTube, COO Samir Rao, estava passando por uma crise de saúde mental, de acordo com o The Times.

“Samir é um querido colega e amigo íntimo”, Watson Ele disse em um e-mail para o jornal. “Estou orgulhoso por termos estado ao seu lado durante o seu sofrimento e estamos todos felizes em vê-lo florescer novamente.”

Axios relatado na quarta-feira Um dos primeiros investidores de Ozy, SV Angel, abriu mão de suas ações na empresa após a reportagem do New York Times.

The Hill entrou em contato com Ozy para comentar.

Regular no “Morning Joe” da MSNBC e em outros programas de notícias políticas, Kaye trabalhou para a BBC durante anos como locutora, repórter e repórter antes de se juntar a Ozy.

“Nunca encontrei um motivo para deixar a BBC”, Kai Ela disse que quando se juntou a Ozy. “Foi preciso um lugar muito especial para me fazer deixar um lugar especial.”