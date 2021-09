Pobres da Europa sofrem com o aumento dos preços da energia

Uma pesquisa recente liderada por Stefan Pozharovsky, professor da Universidade de Manchester e chefe da Rede de Pesquisa sobre Pobreza de Energia Engager, descobriu que até 80 milhões de lares em toda a Europa Eles já estavam lutando para manter suas casas aquecidas o suficiente antes da pandemia.

A União Europeia descreve a pobreza energética como sendo incapaz de sustentar “conforto térmico interno adequado”. Apenas quatro países europeus – França, Irlanda, Eslováquia e Reino Unido – têm tarifas oficiais, mas especialistas dizem que o problema é generalizado.

Agora, o aumento de preços está colocando mais famílias em risco de serem cortadas das redes de eletricidade e gás por não poderem pagar suas contas. Muitos deles estão em risco devido a sua renda mais baixa e contas mais altas durante a pandemia. Trabalhadores nos setores de varejo, hotelaria e aviação foram duramente atingidos e muitos perderam seus empregos.

“Desde 2019, muita coisa mudou, mas mais de 12 milhões de famílias [in Europe] ela era [already] Louise Sunderland, consultora sênior e analista de políticas do Regulatory Action Project, que se concentra na transição para energia limpa, disse:

Sete milhões de lares europeus recebem avisos de corte de energia anualmente, de acordo com a Right to Energy Coalition, um grupo guarda-chuva que inclui sindicatos, organizações ambientais e ONGs.

Sunderland disse que a pandemia piorou o problema porque muitas pessoas estão passando mais tempo em casa, o que aumenta o consumo de energia.

Ao mesmo tempo, os preços da energia estão subindo à medida que os fornecedores de gás lutam para repor os estoques esgotados pela alta demanda por aquecimento no inverno passado e ar condicionado durante o verão quente. Essa escassez empurrou os preços ao consumidor e no atacado para níveis recordes.

Os contratos futuros de gás natural para entrega em outubro mais do que dobraram nos últimos três meses, de acordo com dados da Royal Dutch Conversion Facility, uma importante plataforma de negociação de gás. Os dados de inflação publicados na quinta-feira mostraram que os preços da energia ao consumidor estão subindo na França e na Itália.

problema de longo prazo

“O risco de cair na pobreza energética entre a população europeia é o dobro do risco de pobreza geral”, disse Pozharovsky à CNN Business.

Ele disse que entre 20% e 30% da população da Europa enfrenta a pobreza geral, enquanto em alguns países até 60% sofre de pobreza energética.

A Bulgária tem a maior proporção de pobres em energia na Europa com 31% da população, seguida pela Lituânia com 28%, Chipre relativamente quente com 21% e Portugal com 19%. A população da Suíça tem menos probabilidade de ser pobre em energia com 0,3%, seguida pela Noruega com 1%.

Especialistas e ativistas argumentaram que a UE deveria promulgar legislação que proíba os fornecedores de desconectar as residências de suas fontes de energia no curto prazo. Mas eles alertam que a redução da dependência do gás e a introdução de mais energias renováveis ​​na matriz energética só podem limitar os aumentos de preços no longo prazo.

“Não está claro por que não temos uma proibição de desconexão em toda a UE”, disse Pozharovsky, acrescentando que a implementação pode ser semelhante à forma como o sindicato eliminou as tarifas de roaming móvel.

disse Martha Myers, defensora da justiça climática e energia da Friends of the Earth Europe, que faz parte da Right to Energy Alliance.

Medos de agitação civil

Os observadores também alertam sobre o potencial de turbulência política se os governos não tomarem medidas para ajudar as famílias.

“Pode haver um aumento nos movimentos de ‘Gilt Jones’ em toda a Europa”, disse Pozharovsky, referindo-se aos protestos que abalaram a França nos últimos anos.

O aumento dos preços dos combustíveis gerou protestos em toda a Bulgária em 2013, que derrubou o governo e causou manifestações em menor escala em 2018.

A França anunciou um pagamento global de € 100 ($ 116) para cerca de 6 milhões de famílias que já recebem vales de energia do governo. A Espanha passou a reduzir os impostos domésticos de energia e a tributar alguns fornecedores de energia.

O governo italiano se comprometeu com até 3 bilhões de euros (US $ 3,5 bilhões) para apoiar até 5,5 milhões de seus cidadãos mais vulneráveis, de acordo com a Reuters. O governo eliminará algumas taxas fixas das contas dos consumidores, que os fornecedores usam para cobrir despesas gerais relacionadas aos subsídios às energias renováveis.

O comissário europeu de Energia, Kadri Simsun, disse no início deste mês que “existem ferramentas” que os países da UE podem implantar para lidar com a situação.

“[Sales tax] A política de impostos especiais de consumo, medidas direcionadas para os pobres de energia e consumidores em risco ou medidas temporárias para famílias e pequenas empresas, bem como o apoio direto aos consumidores, são todas as medidas que podem ser tomadas, em plena conformidade com as regras da UE, “uma reunião com Ministros de energia da Eslovênia, disse.