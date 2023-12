A PlayStation está excluindo programas de TV pelos quais os jogadores pagaram graças à Warner Bros.

Sony

Embora a promessa de um futuro totalmente digital e baseado em streaming parecesse trazer muitos benefícios, agora tudo está começando a desmoronar um pouco, e agora um dos piores cenários está acontecendo no PlayStation.

A Sony anunciou que alguns programas de TV que os jogadores podem ter comprado via PlayStation serão removidos de suas bibliotecas. Sim, os programas pelos quais você pagou foram simplesmente… excluídos.

Quaisquer ofertas? Seriam os programas de TV Discovery, e parece que o culpado, novamente, não é necessariamente a própria Sony, mas esta é outra jogada da Warner Bros. Que retirou o conteúdo de seu serviço e deletou os projetos finalizados para salvar e obter o que sobrou. Isenções fiscais, respectivamente.

Aqui está o que a Sony diz sobre o que aconteceu (via Kotaku):

“Devido aos nossos acordos de licenciamento de conteúdo com provedores de conteúdo, você não poderá mais assistir a nenhum conteúdo do Discovery adquirido anteriormente e o conteúdo será removido de sua videoteca.”

Warner Bros. A recente fusão do Discovery e do HBO Max em “Max”, uma das piores marcas do setor, isso sem dúvida tem algo a ver com essa mudança e com a expiração ou alteração de algum tipo de contrato de licenciamento com o PlayStation.

Imagens Getty

Existe uma lista completa de ofertas Você pode verificar o que está prestes a ser lançado, mas há uma série de programas excelentes na lista, de Mythbusters a Deadliest Catch, Finding Bigfoot e How It Made to My 600 Pound Life. Alguns podem zombar da linha cada vez mais bizarra de reality shows do Discovery, mas eles são extremamente populares e alguns proprietários de PlayStation sem dúvida os compraram.

Tenho certeza de que há algum tipo de sutileza que diz que eles não são tecnicamente proprietários do conteúdo, então você corre o risco de isso acontecer ao comprá-los, mesmo que não saiba. Nesse sentido, a mídia física é melhor, mas duvido que muitas pessoas comprariam caixas Blue-Ray de Here Comes Honey Boo-Boo, se elas existissem. Não tenho dúvidas de que o WB está fazendo isso principalmente para que as pessoas se inscrevam no Max, e me pergunto onde isso poderia começar a acontecer.

São algumas centenas de temporadas da série e, pelo que posso dizer, milhares de episódios. Selvagem. Isso acontecerá no final do ano, quando algum tipo de acordo expirar, em 31 de dezembro de 2023. Não está claro se a Sony poderia Parte disso pode ser responsabilizada, mas também é possível que o Banco Mundial estivesse apenas pedindo uma conta de licença muito grande para poder renová-la. Mas muita gente vai ficar brava com eles por isso, e isso vai fazer você pensar duas vezes antes de comprar conteúdo digital do PlayStation no futuro, isso é certo.

Me siga No Twitter, Tópicos, YouTube, E Instagram.

Pegue meus romances de ficção científica Série Assassino de Heróis E Trilogia da Terra.