Xbox está aceitando pedidos de fãs para um novo jogo Banjo-Kazooie

A icônica dupla de ursos e pássaros da Rare, Banjo-Kazooie, retornou através do serviço Nintendo Switch Online no ano passado e, desde então, os fãs têm clamado por um retorno adequado. Existem até alguns rumores sobre um possível renascimento do jogo, então quais são as chances de algo assim acontecer?

Na mesma entrevista ao Windows Central, Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, passou uma mensagem aos fãs, mencionando o quanto sabe sobre estes pedidos, mas trata-se de encontrar a equipa certa e a oportunidade certa para revisitar esta icónica mascote dos anos 90. Aqui está na íntegra:



Phil Spencer: “Vocês viram pela nossa história que não tocamos em todas as franquias que as pessoas gostariam que tocássemos – fãs de banjo, estou ouvindo. Mas é verdade que quando encontramos o time certo e a oportunidade certa, adoro revisitar histórias e personagens que vimos anteriormente.”

Claro, não há como dizer que um novo jogo Banjo-Kazooie será necessariamente lançado no console da Nintendo, mas o Xbox fez todos os tipos de colaborações no passado, que viram Banjo-Kazooie aparecer em Super Smash Bros. Ultimate no Switch como lutador DLC.

Recentemente, Jet Force Gemini da Rare foi anunciado para Switch Online e a Microsoft fechou um acordo de 10 anos para levar Call of Duty para múltiplas plataformas, incluindo a da Nintendo. No início deste ano, também lançou Minecraft Legends no Switch.