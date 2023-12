Samsung Galaxy S24 Ultra vs OnePlus 12: Qual carro-chefe vencerá?

O confronto entre o Samsung Galaxy S24 Ultra e o OnePlus 12 será a primeira grande batalha de smartphones de 2024. Daremos nossa primeira olhada real no OnePlus 12 em 5 de dezembro, quando OnePlus lançará seu mais recente carro-chefe na China. Os números globais serão divulgados no início de 2024 – talvez na mesma época em que a Samsung lança seus mais recentes telefones Galaxy S.

O OnePlus 12 terá um chipset de alto desempenho, câmeras atualizadas e uma tela mais brilhante para chamar a atenção. E embora não saibamos o preço ainda, o telefone OnePlus também parece ser significativamente mais barato que o Galaxy S24 Ultra, dando aos compradores de smartphones uma opção carro-chefe mais barata entre os melhores telefones Android.

Quanto ao S24 Ultra, ele está no topo da linha de novos telefones da Samsung que provavelmente veremos em 17 de janeiro. Quando chegar, espera-se que o Galaxy S24 Ultra traga melhorias na câmera, bem como muitos recursos alimentados por IA. Veja como se desenvolve a batalha entre o Galaxy S24 Ultra e o OnePlus 12.

Galaxy S24 Ultra vs OnePlus 12: rumores de especificações

Arraste para rolar horizontalmente Linha 0 – Célula 0 Samsung Galaxy S24 Ultra (rumores) OnePlus 12 (rumores) uma oferta 6,8 polegadas 6,8 polegadas Taxa de atualização 144 Hz adaptativo 120 Hz adaptativo Câmeras traseiras Principal de 200 MP, ultra grande angular de 12 MP, telefoto de 50 MP (5x), telefoto de 10 MP (3x) Principal de 50 MP, ultra grande angular de 50 MP, telefoto 3x de 64 MP Câmera frontal 12 megapixels Selfie de 32 MP Fatias Snapdragon 8 3ª geração Snapdragon 8 3ª geração bater 8GB/12GB 8GB/16GB/24GB armazenar 256 GB, 512 GB, 1 TB 128 GB/256 GB/1 TB bateria 5000mAh 5.400mAh Envio 45 watts com fio, 15 watts sem fio 100 watts com fio, 50 watts sem fio

Galaxy S24 e OnePlus 12: preço

Não sabemos quanto custará qualquer um dos telefones neste momento, mas está bastante claro que o OnePlus 12 será o mais barato dos dois dispositivos. Basta olhar para a diferença de preços entre os modelos anteriores para concluir que não é provável que muita coisa mude desta vez.

O OnePlus 11 custa a partir de US$ 699, US$ 100 a menos que o Galaxy S23 básico da Samsung. (Você pode adquirir o Galaxy S23 FE por menos, mas esse telefone funciona com um chipset mais antigo e faz outras concessões pelo preço com desconto.) Enquanto isso, como telefone premium da Samsung, o Galaxy S23 Ultra custa a partir de US$ 1.199. Em outras palavras, estamos vendo uma diferença de US$ 500 entre os dois telefones.

É difícil dizer se essa lacuna permanecerá a mesma este ano – o OnePlus 12 adiciona alguns recursos premium que podem se traduzir em um aumento de preços, por exemplo. Mas mesmo que o novo telefone tenha um preço inicial, imaginamos que o OnePlus 12 custará centenas de dólares menos que o Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra e OnePlus 12: Design e exibição

(Crédito da imagem: OnePlus)

Se você viu os modelos atuais OnePlus 11 e Galaxy S23 Ultra, tem uma boa ideia de como serão as novas versões desses telefones. OnePlus já revelou o design do OnePlus 12, e é muito semelhante ao seu antecessor, exceto pelo retorno do Alert Slider que faltava nos dois últimos modelos. O design da Samsung ainda não é oficial, mas as imagens vazadas mostram essencialmente o mesmo formato do ano passado, com uma tela menos curva.

O sucesso ou não de um design geralmente depende do gosto pessoal. Algumas pessoas preferirão o conjunto de câmeras circulares proeminentes na parte traseira do OnePlus 12, enquanto outras gravitarão em torno da aparência minimalista do Galaxy S24 Ultra, onde as lentes da câmera são empilhadas verticalmente e integradas ao painel traseiro do telefone.

(Crédito da imagem: Concept Technizo/YouTube)

Esperamos que o Galaxy S24 Ultra siga os passos de seu antecessor e ofereça resistência à água IP68, o que significa que o telefone pode sobreviver debaixo d’água. Ainda estamos esperando para ver que tipo de resistência à água oferece o OnePlus 12. Para o OnePlus 11, foi o IP64 que protegeu o telefone de respingos, mas pouco mais.

Quanto à tela, parece que o telefone OnePlus 12 receberá um ligeiro aumento de tamanho para 6,8 polegadas. Isso tornaria o painel do mesmo tamanho do Galaxy S24 Ultra. OnePlus também promete uma tela muito brilhante – 4.500 nits. Isso certamente superaria o Galaxy S24 Ultra, já que rumores sugerem que atingiria no máximo 2.500 nits.

Galaxy S24 Ultra e OnePlus 12: câmeras

(Crédito da imagem: @DavidMa05368498/X)

As câmeras são um grande campo de batalha para qualquer OnePlus 12 vs. Samsung Galaxy S24 Ultra, especialmente considerando que o Galaxy S23 Ultra é nossa escolha atual para o melhor telefone com câmera em geral. A Samsung procurará melhorar este padrão com atualizações no sensor principal da câmera, bem como na lente telefoto.

Especificamente, um boato sugere que a Samsung usará um sensor de 1 polegada para a câmera principal do S24 Ultra, um movimento que ajudaria a capturar mais luz para fotos mais brilhantes em geral. Quanto à lente telefoto, parece que uma das lentes telefoto de 10 megapixels do Galaxy S23 Ultra será substituída por uma lente de 50 megapixels com zoom ótico 5x. Embora não suporte o zoom 10x do telefone atual, a resolução mais alta pode resultar em fotos mais nítidas.

Já conhecemos as especificações da câmera OnePlus 12, conforme foram confirmadas pela OnePlus. O novo telefone terá uma câmera principal de 50 megapixels conectada a uma câmera ultra grande angular de 50 megapixels e uma lente telefoto de 64 megapixels com zoom ótico 3x. A parceria do OnePlus com o especialista em lentes Hasselblad continuará com o OnePlus 12 para que possamos ver mais melhorias na calibração de cores e brilho da imagem.

Galaxy S24 Ultra e OnePlus 12: Desempenho

(Crédito da imagem: Qualcomm)

Não espere muitas diferenças em termos de velocidade e poder de processamento entre o OnePlus 12 e o Samsung Galaxy S24. OnePlus confirmou que seu novo carro-chefe contará com o sistema Snapdragon 8 Gen 3 no chip que a Qualcomm lançou em outubro, e todos os sinais apontam para o Galaxy S24 Ultra seguindo o exemplo. (Outros modelos do Galaxy S24 podem apresentar um chipset Exynos 2400, dependendo da parte do mundo em que são lançados, mas espera-se que a Samsung use um processador Qualcomm exclusivamente no Ultra.)

O OnePlus 11 e o Galaxy S23 Ultra apresentam o mesmo chipset Snapdragon 8 Gen 2 – embora a versão da Samsung tenha sido otimizada para melhor desempenho – e os resultados de benchmark foram basicamente os mesmos. Parece que isso daria uma vantagem ao OnePlus se a história se repetisse com o OnePlus 12. Você não apenas obterá o mesmo desempenho por menos dinheiro, mas também poderá desfrutar de um telefone com até 24 GB de RAM. (Enquanto isso, rumores de um salto para 16 GB de RAM para o Galaxy S24 Ultra foram negados por um vazador proeminente.)

A Samsung poderia encontrar outras maneiras de destacar seu desempenho. A empresa já anunciou planos para tornar a IA um ponto focal em seus telefones, e os números da linha S24 indicam que ela é a primeira a se beneficiar dessa mudança. Alguns dos recursos potenciais que a Samsung apresentou para sua iniciativa Galaxy AI incluem traduções no dispositivo, assistência de texto generativa que pode ajudá-lo a escrever e-mails, resumir páginas da web e ferramentas de criação de imagens.

Os rumores do OnePlus 12 não tinham muito a dizer sobre os recursos alimentados por IA deste telefone. Portanto, a Samsung pode estar do lado direito de uma enorme lacuna de recursos entre o Galaxy s24 Ultra e o OnePlus 12.

Galaxy S24 Ultra e OnePlus 12: duração da bateria e carregamento

(Crédito da imagem: OnePlus)

O OnePlus 11 e o Galaxy S23 Ultra são destaques em termos de duração da bateria, com ambos os telefones entrando em nossa lista de melhores autonomias de bateria. Deve durar 12 horas ou mais em nosso teste de bateria para fazer isso, um feito notável que o OnePlus 11 (13 horas e 10 minutos) e o Galaxy S23 Ultra (12 horas e 22 minutos) podem realizar facilmente.

Esperamos resultados semelhantes do OnePlus 12 e Galaxy S24 Ultra com base exclusivamente no gerenciamento de energia aprimorado do Snapdragon 8 Gen 3. Também se fala em melhorias de bateria para ambos os telefones – uma bateria de maior capacidade no caso do OnePlus 12 e uma nova bateria empilhada para o Galaxy S24 Ultra que é mais denso para acumular mais energia na mesma quantidade de espaço.

O que devemos observar são as velocidades de carregamento. O carregamento com fio de 80 W do OnePlus 11 dobra a velocidade de carregamento de 45 W do Galaxy S23 Ultra. (É mais rápido fora dos EUA, onde diferentes padrões de voltagem permitem que o OnePlus 11 ofereça carregamento de 100 W.) Rumores sugerem que o OnePlus 12 oferecerá as mesmas velocidades de carregamento com fio, enquanto um boato anterior sugeria que o S24 Ultra teria velocidades de carregamento de 65 W. Fechar.

OnePlus confirmou que o OnePlus 12 também oferecerá carregamento sem fio, um recurso ausente no OnePlus 11. Rumores sugerem que o OnePlus também oferecerá velocidades rápidas de carregamento sem fio. Para contextualizar, o Galaxy S23 Ultra pode carregar sem fio a 15W.

Galaxy S24 Ultra e OnePlus 12: previsões

Mesmo com tudo o que sabemos sobre o OnePlus 12 e os rumores detalhados sobre o Galaxy S24 Ultra, é muito cedo para dizer qual telefone sairá por cima em uma comparação direta. O veredicto final entre o OnePlus 12 e o Samsung Galaxy S24 Ultra só poderá vir depois que ambos os telefones forem lançados, testados e revisados, o que deve ser no início de 2024.

No entanto, alguns padrões surgiram com base no que sabemos até agora. O OnePlus 12 parece estar tentando oferecer alguns recursos premium em um dispositivo de baixo custo, enquanto a Samsung irá mais uma vez ultrapassar os limites com suas câmeras e recursos de IA. Se os compradores preferirão o dispositivo OnePlus mais barato ou optarão pelo S24 Ultra, mais rico em recursos, dependerá de como cada fabricante de telefone cumpre o que promete.

