A nota: a inflação desfere um duro golpe enquanto Biden tenta vender um recorde econômico

A Casa Branca está buscando crédito para as melhores partes da economia esta semana – mas Presidente bidenJoe Biden Fotos da semana: Ex-Senador State Falls, Capitol Sunset, Instagrinch Night Healthcare – Enviado por AstraZeneca e Friends of Cancer Research – Tribunal deixa a proibição de aborto no Texas, permite energia durante a noite e processo ambiental apresentado pela ExxonMobil – Pedidos de Biden Fim de Financiamento de carvão no exterior maisOs esforços para escrever um roteiro mais positivo foram prejudicados pela inflação.

A inflação para novembro foi de 6,8 por cento com relação ao ano anterior nos dados divulgados na sexta-feira, superando a leitura de outubro de 6,2 por cento. Na época de sua divulgação, esses dois números eram os maiores números de inflação em uma geração.

No entanto, a Casa Branca argumenta que a narrativa da mídia dominante, que se concentra no mal-estar econômico, é muito pessimista.

Os assessores de Biden preferem se concentrar no forte crescimento do emprego que o país teve durante seus primeiros 11 meses no cargo.

A taxa de desemprego em novembro foi de apenas 4,2% – abaixo do nível de pandemia de 14,8% em abril de 2020 e 6,3% em janeiro deste ano. Houve menos novos pedidos de seguro-desemprego nos dados semanais mais recentes do que em qualquer momento desde 1969.

Diretor do Conselho Econômico Nacional Brian Dess Brian DeeseGraham espera influenciar Manchin contra o plano de Biden com o novo relatório da CBO, economistas conclamam o Congresso a aprovar leis de política social e climática “rapidamente”. Biden diz que “os gastos do consumidor se recuperaram” para níveis pré-pandêmicos. E Chefe de Gabinete da Casa Branca Ron Klein Ron Klein: A mídia está tratando Biden pior do que Trump? A Casa Branca está apontando o dedo para a imprensa A Casa Branca está buscando algum crédito se os preços do gás caírem ainda mais Ele liderou os esforços para lançar uma luz sobre o histórico econômico do governo de uma maneira mais positiva.

Dess se juntou ao secretário de imprensa da Casa Branca Jin Psaki Jane Sackie Casa Branca sobre o veredicto de Smollett: Mentindo sobre crime de ódio ‘vergonhoso’ Biden diz que falará com Manchin na próxima semana Relatório das 12:30 de The Hill – Enviado pelo Facebook – Suprema Corte permite processos contra a proibição do aborto no Texas Mais Para recapitular quinta-feira com um conjunto de gráficos destinados a mostrar a força da recuperação econômica – e indicar que os preços do gás, um ponto dolorido persistente nos últimos meses, começaram a cair.

Klein observou, em um vídeo postado no Twitter no mesmo dia, que Biden criou mais empregos em seu primeiro ano do que qualquer presidente na história – cerca de seis milhões.

Klein também observou que o número de americanos na lista de desempregados era uma fração do que costumava ser, pouco mais de 2 milhões, em comparação com 21 milhões.

Ao destacar outros fatores, incluindo o aumento das vendas no varejo, o chefe de gabinete afirmou que vê uma “economia em crescimento”.

Mas, de certa forma, é muito alto. Um dos fatores que causam alta inflação são os bloqueios da cadeia de abastecimento. A principal causa desse problema é que os americanos compram um grande número de bens, ao passo que os gastos com serviços como entretenimento e refeições permanecem baixos.

O mercado de trabalho restrito deu aos trabalhadores muito mais influência do que antes – uma mudança bem-vinda para muitas pessoas após anos de salários virtualmente estagnados. Mas os aumentos salariais podem servir de combustível para o fogo inflacionário.

Politicamente falando, um dos principais problemas de Biden é que a alta inflação afeta os americanos de maneira direta e generalizada. O forte mercado de trabalho é uma bênção para quem procura um novo emprego. A ascensão do mercado de ações apenas aumenta a riqueza das pessoas que investem nele. Mas o aumento do preço atingiu a todos de uma forma muito imediata.

Biden, que valoriza suas raízes de classe média e capacidade de empatia, reconheceu o profundo impacto dos aumentos rápidos de preços em comentários na tarde de sexta-feira na Casa Branca.

“É um verdadeiro obstáculo. Quando você entra no supermercado e paga mais por tudo que compra, isso conta”, disse o chefe.

Os ventos contrários que Biden enfrenta são agravados pelo fato de que milhões de americanos estão experimentando hipertrofia problemática pela primeira vez em suas vidas.

A última vez que a inflação se aproximou do nível atual, o falecido presidente George HW Bush estava no cargo. Antes disso, o presidente Carter, no final da década de 1970, era o comandante-chefe das Forças Armadas que, junto com a inflação.

Infelizmente para Biden, Bush e Carter perderam suas candidaturas à reeleição.

A posição de Biden não é terrível – ainda.

Presidente do Federal Reserve Jerome Powell Jerome Powell Quanto tempo até os democratas jogarem Jerome Powell debaixo do ônibus? A inflação anual subiu para 6,8 por cento, a maior desde 1982. Nota: O difícil clima do público está causando problemas para Biden More Recentemente, disse ao Congresso que era hora de retirar a palavra “temporário” para descrever a inflação. Mas ainda há esperanças no Federal Reserve e na Casa Branca de que a inflação diminuirá na primavera, à medida que os gargalos da cadeia de abastecimento diminuem.

No entanto, mesmo a situação atual ameaça complicar significativamente a agenda legislativa de Biden, particularmente a batalha não resolvida para aprovar seu grande plano para reconstruir melhor.

Os republicanos consideram a ideia de uma conta de US $ 1,9 trilhão no clima atual um desperdício, que provavelmente aumentará a inflação novamente.

A Casa Branca, incluindo o próprio Biden, tem procurado refutar esse argumento, afirmando que os investimentos do plano em infraestrutura física e humana irão, na verdade, aliviar as pressões inflacionárias no longo prazo, aumentando a capacidade econômica.

“Acho que se você olhar para o que a maioria das pessoas, e a maioria dos economistas, estão dizendo, a reforma melhor do projeto de lei não aumentará a inflação”, disse Biden na sexta-feira. Isso vai reduzir a inflação. Isso tem um efeito negativo sobre a inflação. Não aumenta a inflação, mas é difícil para as pessoas pensarem nisso agora. ”

Ele acertou a última parte, pelo menos.

Embora a inflação ainda esteja muito alta, ela está obscurecendo a história que a Casa Branca prefere contar.

A coluna do memorando foi relatada por Niall Stanag.