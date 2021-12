SenseTime IPO introduzido: EUA impõe proibição de investimentos em IA

A startup de inteligência artificial chinesa deveria cotar ações na sexta-feira em sua oferta pública inicial em Hong Kong, onde planeja levantar até US $ 767 milhões.

Mas seus preparativos para um IPO foram ofuscados pela notícia de que Washington estava adicionando o SenseTime a outra lista negra comercial.

O Tesouro dos EUA confirmou na sexta-feira que decidiu colocar a empresa na lista de “Empresas do Complexo Industrial Militar da China”, na qual o presidente dos EUA, Joe Biden, proibiu os americanos de investir.

O Tesouro dos EUA disse que o SenseTime foi sancionado devido ao papel que sua tecnologia desempenha ao permitir abusos dos direitos humanos contra uigures e outras minorias muçulmanas em Xinjiang.

“A SenseTime … é proprietária da Shenzhen Sensetime Technology Co. Ltd., que desenvolveu um software de reconhecimento facial que pode identificar a etnia de um alvo, com foco particular na identificação dos uigures étnicos”, disse o ministério em um comunicado. “Ao solicitar patentes, a Shenzhen Sensetime Technology Co. Ltd. destacou sua capacidade de identificar uigures que usam barbas, óculos escuros e máscaras.”

A ação iminente dos EUA foi relatada pela primeira vez por tempos financeiros Quinta-feira.

“Nós nos opomos veementemente à nomeação e às acusações feitas sobre ela”, disse SenseTime em um comunicado no sábado.

“As acusações são infundadas e refletem um mal-entendido fundamental de nossa empresa”, acrescentou. “Lamentamos ter sido pegos no meio de controvérsias geopolíticas.”

A empresa também se comprometeu a “tomar as medidas adequadas para proteger os interesses de nossa empresa e de nossos acionistas”, sem entrar em maiores detalhes.

A SenseTime acrescentou que opera “como uma empresa de software comprometida com a promoção do uso sustentável, responsável e ético da inteligência artificial” e que “cumpre as leis e regulamentos aplicáveis ​​… nas jurisdições em que fazemos negócios.”

A empresa disse que formou um “conselho de ética em inteligência artificial, composto por especialistas internos e externos, [which] Garante que nosso negócio siga estritamente os princípios e padrões éticos reconhecidos. ”

SenseTime, uma das empresas de IA mais valiosas do mundo, já enfrentou polêmica nos últimos anos nas alegações Ele está implicado em abusos dos direitos humanos em Xinjiang.

A empresa disse anteriormente que desenvolveu seu “código de ética de inteligência artificial para garantir que nossas tecnologias sejam usadas com responsabilidade”, e disse que as vendas para clientes em Xinjiang estavam de acordo com a lei chinesa.

A subsidiária da empresa em Pequim já está em Lista de Entidades dos EUA Que significa Proibido de comprar produtos dos EUA ou importar tecnologia dos EUA sem uma licença especial.

SenseTime disse em prospecto Que a proibição não “se aplica a entidades do grupo que não sejam legalmente diferentes” da unidade de Pequim.

A empresa também afirmou que “nenhum de nossos investidores, clientes ou fornecedores retirou seu investimento ou parou de fazer negócios conosco devido ao acréscimo da Lista de Entidades.”

Mas ela reconheceu potenciais ventos contrários, dizendo que “estamos expostos a riscos associados às políticas de comércio internacional, geopolítica e medidas de proteção comercial, e nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais podem ser adversamente afetados.”

Inteligência artificial sob exame

SenseTime fundada em 2014 em Hong Kong Centenas de milhões de dólares em receitas são geradas anualmente com a implantação de tecnologia para tudo, desde sistemas de cidades inteligentes a veículos autônomos.

Mas a empresa é mais conhecida por seu software de reconhecimento facial, que há muito causa polêmica.

O uso desta tecnologia na polícia e segurança interna Difundido em toda a China, mas especialmente na região oeste de Xinjiang , onde até dois milhões de uigures e outras minorias étnicas muçulmanas teriam sido colocados em campos de concentração, de acordo com o Departamento de Estado dos EUA.

Pequim afirma que os campos são centros de treinamento vocacional que ajudam a desradicalizar os cidadãos. Mas os uigures no exílio descreveram a repressão como “genocídio cultural” Com ex-detentos dizendo que eram Doutrinação e maus tratos deles

No início deste ano, o IPVM, um grupo independente que monitora a tecnologia de vigilância por vídeo, Ele disse Esse SenseTime é mencionado em um pedido de patente em julho de 2019, que sugeria Que ele pode identificar pessoas por etnia, especificamente "Uyghur" como uma possibilidade.

Alibaba Baba Huawei. A descoberta é a mais recente em uma série de descobertas que questionam as práticas de reconhecimento facial dos gigantes chineses da tecnologia, incluindo

Em um comunicado divulgado na época, SenseTime disse à CNN Business que a referência aos uigures era “infeliz”, acrescentando que era “um dos exemplos no aplicativo para ilustrar características que o algoritmo reconhece.”

“Não foi projetado ou pretendido de forma alguma discriminar nossos valores”, disse um porta-voz. “Atualizaremos a patente na próxima oportunidade disponível.”

Recentemente, em um prospecto de investimento, a SenseTime disse que suas “vendas anteriores para clientes em Xinjiang estavam em conformidade” com as leis chinesas e que a receita de tais vendas foi inferior a 1% nos últimos três anos.

A empresa planejava cotar as ações entre 3,85 e 3,99 dólares de Hong Kong, ou cerca de 50 centavos por ação, de acordo com Mantendo estoque . Isso colocaria sua avaliação em cerca de US $ 17 bilhões no limite superior da faixa.

O SenseTime estava programado para começar a ser negociado em Hong Kong na sexta-feira, 17 de dezembro.

– Brian Fong e Ben Westcott contribuíram para este relatório.