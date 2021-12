A garçonete foi demitida depois que um grupo de bons samaritanos deixou uma gorjeta de US $ 4.400

Uma garçonete foi demitida depois que o gerente do restaurante a forçou a pagar a maior parte do dinheiro.

Grant Wise, dono de uma imobiliária local, organizou um “100 Dinner Club” para jantar no Oven & Tap em Bentonville, Arkansas, no início deste mês, com cada membro contribuindo com uma gorjeta de US $ 100.

O sábio disse KNWA Ele ligou para o restaurante antes do passeio para confirmar que seus garçons não estavam compartilhando gorjetas, e quando ele presenteou uma das garçonetes, Ryan Brandt, com um cheque de $ 4.400 para dividir entre ela e outra garçonete que atendia o grupo, ela foi deixada. Em lágrimas.

Mas logo depois, disse Brandt, os gerentes de restaurantes disseram que ela teria que dividir a gorjeta com todos os seus colegas de trabalho – algo que ela disse que eles não pediam nos três anos e meio em que trabalhava lá.

‘Disseram-me que entregaria meu dinheiro ao meu gerente de turno e voltaria para casa com 20%’, disse Brandt à FOX 59, observando que ela nunca havia sido solicitada a dividir uma gorjeta em três e um. Trabalhei lá meio ano.

Brandt disse que se sentiu “devastada” por ter que dar uma gorjeta porque planejava usar o dinheiro para ajudar a pagar os empréstimos estudantis.

Poucos dias depois, Wise descobriu que Brandt havia sido demitido por “violar” as regras do restaurante, contando-lhe sobre sua política de gorjetas.

Quando ele disse a Ryan Brandt que ela daria $ 4.400 para dividir com outro servo, ela caiu em prantos.

Wise teve a ideia de um “100 Dollar Dinner Club” durante a pandemia 5 notícias Ele conhece muitos servidores que têm problemas com desligamentos relacionados ao COVID.

Ele havia sediado uma convenção imobiliária em Arkansas e organizado o evento em Oven and Tap para pagar adiantado.

Sabíamos que os servidores haviam sido duramente atingidos pelo COVID e era algo [a friend] Ele veio para ajudar a retribuir ”, disse ele ao 5 News, observando que escolheu Oven and Tap porque era um dos restaurantes favoritos dele e de sua esposa.

Ele disse que ligou para o restaurante com antecedência para confirmar que o restaurante não tinha uma política de compartilhamento de gorjetas ou pooling de gorjetas, e quando o funcionário do restaurante confirmou que eles não tinham tal política, Wise e sua esposa seguiram em frente com seu plano.

Em seguida, eles deram a Brandt a grande festa e a deixaram chorando – um momento postado no Instagram em 2 de dezembro.

“Lamento interromper o jantar de todos, isso levará apenas 60 segundos”, Wise começa no vídeo.

“Temos uma mesa cheia de pessoas absolutamente maravilhosas de todo o país que viajaram para cá, e hoje à noite vamos hospedar um clube de jantar de $ 100”, diz ele, passando o braço em volta de Brandt e apontando para a distância.

“ Todos nesta mesa contribuíram ou pagaram $ 100 para você e a outra garçonete que infelizmente teve que ir para casa porque ela não estava se sentindo bem.

“Então, postamos em nossos canais de mídia social e, na verdade, enviamos um pouco mais de dinheiro, então depositamos um total de $ 4.400 para você dividir com a outra garota que cuidou de nós.”

Wise disse que tentou entrar em contato com a proprietária “para ter certeza de que tudo ficaria bem, mas ele não conseguiu contatá-la fora de algumas mensagens de texto que eventualmente pararam.”

Ele então voltou à Oven and Tap para receber seu dinheiro de volta e entregá-lo a Brandt em frente ao restaurante, disse ele.

Mas em 7 de dezembro, Wise postou na mídia social, ele descobriu que Brandt havia sido demitido de seu emprego.

“Estou muito triste em saber que a garota que demos gorjeta ontem à noite em nosso Dinner Club de $ 100 foi demitida”, escreveu ele no Facebook.

Não entendo muito bem por que isso aconteceria com uma mulher tão boa e de bom coração.

“No entanto, estou empenhado em mostrar a ela que existem grandes pessoas no mundo que farão o bem quando puderem.”

Ele reiterou esse sentimento em um vídeo do YouTube, no qual anunciou que iria coletar um GoFundMe para a garçonete.

‘Espero que possamos ajudar essa garota a ficar por cima’, disse ele, ‘e não permitir que algo assim a derrube’, observando: ‘Não entendi bem … mas quero fazer tudo o que pudermos. ‘ para ajuda.’

Em uma declaração à FOX 59, funcionários da Oven and Tap disseram: ‘Depois do jantar, este grande grupo de convidados pediu que dessem gorjeta a dois garçons específicos. Honramos totalmente o pedido deles.

“Por respeito aos membros de nossa equipe altamente valorizados, não discutimos os detalhes que cercam o desligamento de um funcionário.”

Wise escreveu em sua campanha de arrecadação de fundos online que queria ajudar Brandt a “passar pelos próximos meses e, com sorte, encontrar uma nova oportunidade de emprego”, observando que “não conhecia Ryan além de esperar por nós no passado” e não Não sei que tipo de funcionária ela era fora do que eu testei pessoalmente e o que lemos de outras pessoas comentou que era ela regular.

Meu único objetivo é ajudá-la a passar por essa experiência com o mínimo de estresse e ansiedade possível, seja qual for sua próxima oportunidade.

Na quinta-feira, Wise postou uma atualização dizendo que Brandt havia recebido uma oferta de emprego em outro restaurante e começou a trabalhar em 8 de dezembro.

Ele fechou a arrecadação de fundos no sábado, depois de chegar a US $ 8.700.