A missão SES O3b mPOWER foi lançada às 16h08 horário do leste dos EUA no domingo (12 de novembro).

A SpaceX lançou no domingo (12 de novembro) a missão SES O3b mPOWER, um voo que colocou dois satélites de comunicações na órbita terrestre média (MEO).

O foguete Falcon 9 que transportava esses satélites decolou da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 16h08 EST (21h08 GMT).

Relacionado: SpaceX lança a 29ª missão de carga à Estação Espacial Internacional

O primeiro estágio de um foguete SpaceX Falcon 9 pousa a bordo do drone “A Shortfall of Gravitas” no domingo, 12 de novembro de 2023. (Crédito da imagem: SpaceX (via X))

O primeiro estágio do foguete Falcon 9 retornou à Terra e pousou verticalmente no drone da empresa cerca de 8,5 minutos após a decolagem. O navio conhecido como “Déficit de Gravidade” estava esperando nas proximidades, no Oceano Atlântico. O estágio superior do foguete não será recuperado, como é habitual nos voos do Falcon 9.

Duas horas após a decolagem, o estágio superior do foguete colocou os dois primeiros satélites na órbita média da Terra (MEO), cerca de 5.000 milhas (8.000 km) acima do nosso planeta. Sete minutos depois, o segundo satélite foi lançado.

As duas espaçonaves construídas pela Boeing no voo expandirão a constelação O3b de satélites de comunicações operadas pela SES SA em Luxemburgo. Assim que a constelação de seis satélites estiver concluída, espera-se que forneça conectividade de alta velocidade a uma variedade de clientes nos setores governamental e privado a partir do final de 2023.

O impulsionador Falcon 9 voou durante o voo em oito missões anteriores, cinco das quais foram dedicadas à construção do Starlink, a enorme constelação de satélites de Internet de banda larga da SpaceX. Starlink atualmente consiste em Mais de 5.000 satélites operacionais.

A missão SES O3b mPOWER marca o 84º lançamento do ano da SpaceX.