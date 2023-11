Como um diagnóstico de diabetes tipo 2 encurta a vida

Uma pessoa diagnosticada com diabetes tipo 2 aos 30 anos poderá ver a sua esperança de vida reduzida em até 14 anos, alertou uma equipa internacional de investigadores.

Mesmo as pessoas que só desenvolvem a doença mais tarde na vida — sendo diagnosticada aos 50 anos — podem ver a sua esperança de vida reduzida até seis anos, de acordo com uma análise de dados de 19 países de rendimento elevado.

“Dado o impacto que a diabetes tipo 2 tem na vida das pessoas, prevenir – ou pelo menos retardar o aparecimento – da doença deve ser uma prioridade urgente.” – Stephen Captug

Os pesquisadores afirmam que os resultados publicados em O bisturi Diabetes e endocrinologiaDestacar a necessidade urgente de desenvolver e implementar intervenções que previnam ou atrasem o aparecimento da diabetes, especialmente porque a prevalência da diabetes entre os adultos mais jovens está a aumentar a nível mundial.

Alta prevalência e riscos para a saúde

Níveis crescentes de obesidade, desnutrição e aumento do comportamento sedentário estão levando a um rápido aumento no número de casos de diabetes tipo 2 em todo o mundo. Em 2021, estimou-se que 537 milhões de adultos tinham diabetes em todo o mundo, sendo este número cada vez mais diagnosticado em idades mais jovens.

O diabetes tipo 2 aumenta o risco de um indivíduo ter uma série de complicações, incluindo ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, problemas renais e câncer. Estimativas anteriores sugerem que os adultos com diabetes tipo 2 morrem, em média, seis anos mais cedo do que os adultos sem diabetes. No entanto, há incerteza sobre como o declínio médio da esperança de vida varia de acordo com a idade no momento do diagnóstico.

Estudo de pesquisa e resultados

Para responder a esta questão, uma equipa liderada por cientistas da Universidade de Cambridge e da Universidade de Glasgow examinou dados de dois grandes estudos internacionais – a Emerging Risk Factors Collaboration e o UK Biobank – envolvendo um total de 1,5 milhões de indivíduos.

Quanto mais cedo um indivíduo for diagnosticado com diabetes tipo 2, maior será a redução na expectativa de vida. No geral, cada década de diagnóstico precoce de diabetes foi associada a cerca de quatro anos de redução da expectativa de vida.

Utilizando dados da população dos EUA, estima-se que os indivíduos com diabetes tipo 2 diagnosticados aos 30, 40 e 50 anos morreram em média cerca de 14, 10 e 6 anos antes, respetivamente, do que os indivíduos sem a doença. Estas estimativas foram ligeiramente superiores para as mulheres (16, 11 e 7 anos, respetivamente) do que para os homens (14, 9 e 5 anos, respetivamente).

Os resultados foram globalmente semelhantes nas análises que utilizaram dados da UE, com as estimativas correspondentes indicando uma morte antes dos 13, 9 ou 5 anos, em média.

Opiniões de especialistas

O professor Emanuele D’Angelantonio, do Instituto de Pesquisa do Coração e Pulmão Victor Philippe Dahdaleh (VPD-HLRI), da Universidade de Cambridge, disse: ‘O diabetes tipo 2 costumava ser considerado uma doença de pessoas idosas, mas vemos cada vez mais pessoas sendo diagnosticado. mais cedo na vida. Como demonstrámos, isto significa que correm o risco de ter uma esperança de vida muito mais curta do que teriam de outra forma.

Dr. Stephen Captogi, também do VPD-HLRI, disse: “O diabetes tipo 2 pode ser prevenido se as pessoas em maior risco puderem ser identificadas e apoiadas – seja fazendo mudanças em seu comportamento ou fornecendo medicamentos para reduzir seu risco. Mas também existem mudanças estruturais. Nós, como sociedade, devemos procurar persegui-las, incluindo mudanças relacionadas com o processamento de alimentos, mudanças no ambiente construído para incentivar mais atividade física, etc.

Impacto do diabetes na mortalidade

Os investigadores descobriram que a maior parte da redução na esperança de vida associada à diabetes se deveu à “mortalidade vascular” – mortes associadas a doenças como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e aneurismas. Outras complicações, como o câncer, também contribuíram para diminuir a expectativa de vida.

Professor Naveed Sattar do Instituto de Ciências Cardiovasculares e Médicas, Universidade de GlasgowEle acrescentou: “Nossas descobertas apoiam a ideia de que quanto mais jovem um indivíduo é quando desenvolve diabetes tipo 2, mais danos ele acumula em seu corpo devido ao metabolismo deficiente. Mas os resultados também indicam que a detecção precoce do diabetes através de triagem seguida de tratamento intensivo o gerenciamento da glicose pode ajudar a prevenir complicações dessa condição a longo prazo.

Referência: “Expectativa de vida relacionada à idade no diagnóstico de diabetes tipo 2 em países de alta renda: 23 milhões de pessoas-anos de observação” por Emerging Risk Factors Collaboration, 11 de setembro de 2023, Lancet Diabetes e Endocrinologia.

doi: 10.1016/S2213-8587(23)00223-1

A equipe de Cambridge foi apoiada pelo Medical Research Council, pela British Heart Foundation, pela Health Data Research UK e pelo Cambridge Biomedical Research Centre.