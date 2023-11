A viagem no tempo é mesmo possível? Um astrofísico explica a ciência por trás da ficção científica

Curious Kids é uma série para crianças de todas as idades. Se você tiver alguma pergunta que gostaria que um especialista respondesse, envie-a para curiosakidsus@theconversation.com.

Seria possível que uma viagem no tempo acontecesse? – Alana C., 12, Queens, Nova York

Você já sonhou em viajar no tempo como os personagens de filmes de ficção científica? Durante séculos, o conceito de viagem no tempo capturou a imaginação das pessoas. Viagem no tempo é o conceito de mover-se entre diferentes pontos no tempo, assim como você se move entre diferentes lugares. Nos filmes, você deve ter visto personagens usando máquinas especiais, dispositivos mágicos ou até mesmo pulando em um carro futurista para viajar para trás ou para frente no tempo.

Mas isso é apenas uma ideia divertida para filmes ou poderia realmente acontecer?

A questão de saber se o tempo é reversível continua sendo uma das maiores questões não resolvidas na ciência. Se o universo seguir Leis da termodinâmica, pode não ser possível. A segunda lei da termodinâmica afirma que as coisas no universo permanecem as mesmas ou tornam-se mais desordenadas com o tempo.

É como dizer que você não pode quebrar ovos depois de cozidos. De acordo com esta lei, o universo não pode retornar completamente ao que era antes. O tempo só pode avançar, como uma rua de mão única.

O tempo é relativo

No entanto, o físico Albert Einstein Teoria especial da relatividade Indica que o tempo passa em taxas diferentes para pessoas diferentes. Alguém acelera ao longo de uma nave espacial se movendo nas proximidades A velocidade da luz – 671 milhões de milhas por hora! -Ele viverá mais devagar do que qualquer pessoa na Terra.

As pessoas ainda não construíram naves espaciais que possam mover-se a velocidades próximas da velocidade da luz, mas os astronautas que visitam a Estação Espacial Internacional orbitam a Terra a velocidades que se aproximam dos 28.000 quilómetros por hora. O astronauta Scott Kelly passou 520 dias na Estação Espacial Internacional e, como resultado, envelheceu um pouco mais lentamente do que seu irmão gêmeo – e colega astronauta – Mark Kelly. Scott era seis minutos mais novo que seu irmão gêmeo. Agora, como Scott tem viajado muito mais rápido que Mark há muitos dias, ele também está 6 minutos e 5 milissegundos menores.

Alguns cientistas estão explorando outras ideias que poderiam teoricamente permitir viagens no tempo. Inclui um conceito Buracos de minhocaOu túneis virtuais no espaço que podem criar atalhos para viagens pelo universo. Se alguém pudesse construir um buraco de minhoca e depois descobrir uma maneira de mover uma extremidade dele próximo à velocidade da luz – como a hipotética nave espacial mencionada acima – a extremidade móvel envelheceria mais lentamente do que a extremidade fixa. A pessoa que entrasse na extremidade móvel e saísse do buraco de minhoca pela extremidade fixa sairia em seu passado.

No entanto, os buracos de minhoca continuam sendo uma teoria: os cientistas ainda não foram capazes de descobri-los. Parece também que será assim Incrivelmente difícil Para enviar humanos através de um túnel espacial até o buraco de minhoca.

Paradoxos e jantares fracassados

Existem também paradoxos associados à viagem no tempo. famoso “O paradoxo do avô“É um problema hipotético que poderia surgir se alguém viajasse no tempo e acidentalmente impedisse o encontro de seus ancestrais. Isso criaria um paradoxo, já que você nunca nasceu, o que levanta a questão: como você poderia ter viajado no tempo em primeiro lugar? É um quebra-cabeça.” Para a mente, isso aumenta o mistério da viagem no tempo.

Sabe-se que o físico Stephen Hawking testou a possibilidade de viagem no tempo Organize um jantar Os convites com data, hora e coordenadas só foram enviados após o fato. Ele esperava que seu convite fosse lido por alguém que vivesse no futuro, que tivesse a capacidade de viajar no tempo. Mas ninguém apareceu.

Como é apontou“A melhor prova que temos de que viajar no tempo não é possível, e nunca será, é que não fomos invadidos por hordas de turistas do futuro.”

Telescópios são máquinas do tempo

Curiosamente, os astrofísicos armados com telescópios poderosos possuem uma forma única de viagem no tempo. Quando olham para a vasta extensão do universo, estão olhando para o universo passado. A luz de todas as galáxias e estrelas leva tempo para viajar, e esses raios de luz carregam informações de um passado distante. Quando os astrofísicos observam uma estrela ou galáxia através de um telescópio, não a veem como ela existe hoje, mas sim como existia quando a luz começou a sua viagem até à Terra, há milhões ou milhares de milhões de anos.

O mais novo telescópio espacial da NASA, o Telescópio Espacial James Webb, está a observar galáxias que se formaram no início do Big Bang, há cerca de 13,7 mil milhões de anos.

Embora seja improvável que tenhamos máquinas do tempo como as dos filmes em breve, os cientistas estão ativamente pesquisando e explorando novas ideias. Mas, por enquanto, só nos resta aproveitar a ideia de viagem no tempo em nossos livros, filmes e sonhos favoritos.

