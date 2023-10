À medida que a guerra entre Israel e o Hamas continua, os americanos continuam a apoiar Israel em nova pesquisa: NPR

Alternar legenda Ariel Shalit/AP Ariel Shalit/AP

Dois terços dos americanos dizem que os Estados Unidos deveriam apoiar abertamente Israel na guerra entre Israel e o Hamas, de acordo com um relatório publicado pelo jornal americano The Washington Post. A última pesquisa NPR/PBS NewsHour/MaristaMas existem grandes divisões geracionais e étnicas nesta questão.

Neste momento, mais americanos, mas não a maioria, acreditam que a resposta israelita foi apropriada, embora um número significativo de participantes receia que a guerra se transforme num conflito regional mais amplo.

Sete em cada dez americanos disseram que prestaram muita atenção à guerra. Embora a maioria das pessoas concorde que os Estados Unidos deveriam apoiar publicamente Israel, o Presidente Biden – que expressou um forte apoio público à nação judaica – não beneficia politicamente.

A pesquisa com 1.313 adultos foi realizada na quarta-feira e tem uma margem de erro de +/- 3,8 pontos percentuais, o que significa que os resultados podem ser cerca de 4 pontos abaixo ou acima. Os entrevistados foram contatados por telefone por meio de entrevistas presenciais, via mensagem de texto ou online.

Apoie Israel

No geral, 65% disseram que os Estados Unidos deveriam apoiar publicamente Israel. Isto foi verdade para a grande maioria de ambos os partidos – 77% dos Republicanos e 69% dos Democratas.

Notavelmente, os independentes eram menos propensos a acreditar nisso – 54% pensavam que os Estados Unidos deveriam apoiar publicamente Israel, mas um terço disse que os Estados Unidos não deveriam dizer ou fazer nada.

Mas existem grandes disparidades etárias e raciais – 78% das pessoas com 45 anos ou mais acreditam que os Estados Unidos deveriam assumir uma posição abertamente pró-Israel, mas apenas 48% das pessoas com menos de 45 anos dizem isso.

Isto é especialmente verdadeiro para os americanos mais jovens elegíveis para votar – apenas 48% da Geração Z/Millennials dizem que os Estados Unidos deveriam expressar publicamente o seu apoio, em comparação com 63% dos grandes da Geração/Os. geração.

Por motivos raciais, apenas 51% dos não-brancos disseram que os Estados Unidos deveriam assumir tal posição pública em apoio a Israel, enquanto 72% dos brancos acreditavam que sim.

Medos da propagação da guerra

Oito em cada dez disseram estar preocupados com a possibilidade de uma guerra entre Israel e o Hamas levar a um conflito mais amplo no Médio Oriente.

É importante notar que existe aqui uma grande disparidade de género. As mulheres tinham 16 pontos mais probabilidade de se preocupar com a propagação do conflito (87%) do que os homens (71%).

A resposta de Israel até agora

Neste ponto, mais americanos dizem que a resposta de Israel foi correta – 44% afirmam que sim.

No entanto, cerca de um quarto disse que isto era exagerado e quase um quarto disse que era demasiado um pouco.

Os homens democratas foram os mais propensos a dizer que a resposta de Israel foi excessiva (44%), seguidos pelos que vivem nas grandes cidades (41%), pelos menores de 45 anos (37%) e pelos apoiantes de Biden (37%).

Por outro lado, os homens brancos sem diploma universitário (45%), os homens republicanos (44%), os cristãos evangélicos brancos (40%) e os apoiantes de Donald Trump (39%) foram os mais propensos a dizer que este montante é demasiado pequeno.

Uma pequena maioria diz que o apoio americano a Israel tornou a região mais segura

Por uma margem de 53%-41%, os entrevistados disseram acreditar que o apoio dos EUA a Israel torna o Médio Oriente mais seguro.

Mas existem alguns desvios notáveis, especialmente entre os americanos mais jovens. A Geração Z/Millennials foi o único grupo testado onde a maioria (54%) disse que o apoio dos EUA a Israel torna a região mais perigosa.

Aqui, novamente, havia uma divisão racial. Por uma margem de 49% a 42%, os não-brancos disseram que o apoio americano a Israel torna a região mais perigosa. Os brancos tinham 17 pontos mais probabilidade do que os não-brancos de dizer que o apoio americano a Israel torna a região mais segura.

No entanto, é digno de nota que 36% dos republicanos também disseram acreditar que o apoio do país a Israel torna o Médio Oriente mais perigoso. Este é um segmento grande, dadas as profundas divisões entre as partes em muitas outras questões.

Biden não se beneficia politicamente

Certamente não há nenhum efeito em se unir em torno da bandeira para Biden neste momento.

Até agora, os americanos não estão impressionados com a forma como o presidente se comportou durante esta guerra – apesar da sua forte demonstração de apoio público a Israel, com dois terços deles a dizerem que querem uma forte demonstração de apoio público americano.

Biden provavelmente assumiu uma postura pró-Israel mais forte do que quase qualquer outro presidente dos EUA, mas 52% disseram desaprovar a forma como Biden lidou com o conflito.

Isto parece reflectir o quão acentuada é a divisão política nos Estados Unidos neste momento, uma vez que este número de desaprovação é idêntico ao índice geral de aprovação do trabalho de Biden.

Os autodeclarados democratas estão em grande parte ao lado de Biden – 86% aprovam o trabalho que ele desempenha como presidente. Mas ele perde 9 pontos em relação ao seu partido no que diz respeito à forma como lida com a guerra entre Israel e o Hamas.

Ele continua a lutar com os independentes (32% aprovam o seu desempenho no trabalho em geral) e aqueles com menos de 45 anos (41%).

Mesmo entre os grupos que o apoiaram no passado, ele não é popular. Apenas 45% dos não-brancos aprovam o trabalho que ele faz, 21 pontos abaixo Ele esteve com o grupo na votação marista logo após ser eleito.

Esses três grupos são os principais que Biden precisa ao seu lado se espera ser reeleito.