Ucrânia: Rússia ataca Adviika no leste “com combates ferozes e contínuos”

russo As forças lançaram um ataque “violento” e em grande escala na região oriental ucraniano A cidade de Avdiivka intensificou os combates ali, mas até agora não conseguiu fazer progressos significativos, de acordo com autoridades ucranianas, analistas e imagens geoespaciais compartilhadas nas redes sociais.

“Os combates já duram quatro dias”, disse Vitaly Barabash, chefe da administração militar da cidade de Avdiivka, à televisão nacional ucraniana na sexta-feira. “Feroz e verdadeiramente ininterrupto. Batalhas com armas pequenas e duelos de artilharia.

Segundo Barabash, a Rússia está “disparando com tudo o que tem” contra a cidade, na tentativa de cercar os combatentes ucranianos.

“Infelizmente, eles não estão atacando apenas os assentamentos na linha de frente, mas também mais distantes, nos assentamentos da retaguarda”, acrescentou. “Eles nunca atacaram, mas estão inteiramente focados em atacar os flancos, do sul e do norte da cidade. Eles estão tentando implementar o seu plano para cercar a cidade desta forma.”

Virgínia Mayo/AP O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à esquerda, fala durante uma conferência de imprensa com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, antes de uma reunião dos ministros da defesa da OTAN em 11 de outubro.

Barabash prosseguiu dizendo que a Rússia está a lançar centenas de ataques contínuos contra posições ucranianas na cidade localizada na região de Donetsk, com o apoio de tanques e veículos blindados de transporte de pessoal.

E acrescentou: “No primeiro dia, 10 de outubro, quando lançaram (o ataque), utilizaram muitos veículos. No segundo dia, nem tanto. “Ontem eles usaram veículos blindados novamente e estavam se movendo em colunas, e têm muitos veículos e pessoas, e estão trazendo gente nova.”

Imagens geolocalizadas, partilhadas nas redes sociais por contas de inteligência de código aberto (OSINT), mostraram vários veículos russos a serem atacados por forças ucranianas, utilizando artilharia e mísseis Javelin de ombro doados pelos Estados Unidos, bem como drones. Alguns notaram que a Rússia perdeu mais de uma dúzia de veículos blindados no ataque.

A CNN não conseguiu verificar de forma independente estes vídeos e o que afirmam mostrar, mas as autoridades ucranianas afirmaram até agora que conseguiram repelir o ataque russo, destruindo um grande número de veículos no processo.

“É muito difícil e muito tenso, mas eles (o exército ucraniano) permaneceram firmes nas suas posições durante quatro dias”, acrescentou Barabash. “Tenho certeza de que eles sobreviverão. Eles não são humanos, são titãs.”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também disse que as forças do seu país estão a repelir as forças russas.

“Avdiyevka. Estamos nos mantendo firmes”, disse Zelensky por telegrama na quinta-feira. “É a coragem e a unidade ucranianas que determinarão como esta guerra terminará. Todos devemos nos lembrar disso.”

Mais tarde, no seu discurso noturno, Zelensky disse que as unidades ao longo da linha da frente oriental tinham “destruído centenas de veículos blindados do ocupante” apenas nos últimos dias.

Ele acrescentou: “Sou grato a cada guerreiro e a cada unidade por sua firmeza”.

O ataque a Avdiivka ocorre num momento em que a contra-ofensiva de Verão da Ucrânia continua a avançar muito mais lentamente do que inicialmente esperado.

Alguns analistas sugeriram inicialmente que a acção russa visava forçar Kiev a desviar algumas das forças que vinha utilizando nos seus ataques ao longo das linhas da frente sul e leste, mas as autoridades ucranianas dizem que o objectivo é, na verdade, fazer progressos enquanto Kiev se concentra noutros lugares. . .

“O inimigo vê em Avdiivka uma oportunidade para alcançar uma vitória histórica e virar a maré da guerra”, disse Oleksandr Stubon, porta-voz do grupo de forças na frente sul, conhecido como Tavria, à televisão ucraniana na quinta-feira. “Enquanto na altura da invasão total o inimigo via Avdiivka como algo insignificante, hoje capturar ou cercar Avdiivka é talvez o máximo que podem conseguir nesta fase.”

Ele acrescentou: “Por esta razão, o inimigo está usando ativamente a aviação e continuando seu ataque”.

Imagens geolocalizadas por contas respeitáveis ​​da OSINT sugerem que a Rússia conseguiu obter alguns ganhos nas laterais da cidade, mas não conseguiu fazer um avanço significativo.

“As forças russas não fizeram grandes avanços perto de Avdiivka até 12 de outubro e é improvável que isolem imediatamente as forças ucranianas na cidade”, disse o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) no seu boletim diário de sexta-feira. “O ISW estima que as forças russas capturaram 4,52 quilómetros quadrados de território de diferentes direções em torno de Avdiivka desde 10 de outubro.”

A CNN não conseguiu verificar esses vídeos de forma independente ou analisar as imagens preparadas pela ISW.

Apesar da falta de progressos, os ataques russos estão a ter um impacto negativo nos cerca de 1.600 civis que ainda vivem na cidade sitiada.

Ele acrescentou: “Durante a escalada, paramos de fornecer ajuda humanitária e alimentos à cidade. Estamos apenas tentando garantir a evacuação.” Barabash explicou: “Em princípio, a cidade tem tudo, incluindo alimentos, higiene e suprimentos médicos em quantidade suficiente. quantidades com uma reserva de dois meses”, explicou Barabash. É certo.” “O nosso hospital foi sujeito a severos bombardeamentos de artilharia e dois mísseis atingiram o edifício central. Há danos, danos graves ao hospital. Mas todos estão vivos.”

Durante os últimos quatro dias, pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. Barabash disse que outros dois ainda estavam desaparecidos e eram suspeitos de estarem presos sob os escombros de um prédio desabado.

Ele acrescentou: “Podemos dizer com 100% de certeza que pessoas morreram sob os escombros, mas não vemos fisicamente os corpos”.

Avdiivka, uma cidade muito próxima do aeroporto de Donetsk, já é a linha de frente entre as forças ucranianas e os separatistas apoiados pela Rússia desde 2014. As forças ucranianas e russas consideram-na um reduto fortemente fortificado, onde foram construídas trincheiras no passado. Oito anos.

Alguns analistas e autoridades compararam a cidade de Avdiivka à cidade de Mariupol, observando que mesmo que estivesse cercada, seria capaz de resistir às forças russas durante várias semanas.