Os palestinianos em Gaza enfrentam uma escolha impossível: permanecer nas suas casas sob o peso dos ataques aéreos ou fugir sob o peso dos ataques aéreos?

CIDADE DE GAZA, Faixa de Gaza (AP) – Enquanto Naji Jamal observava os becos do campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, vazios de pessoas, ela congelou de indecisão.

Deveria ele atender à exigência do exército israelita de evacuar todos os palestinianos e fazer a perigosa viagem para o sul de Gaza, onde a sua única certeza é a deslocação? Ou deveria permanecer no seu edifício de vários andares – dentro da área que os militares israelitas designaram agora como zona-alvo – antes de uma possível invasão terrestre israelita?

“É uma questão existencial, mas não há resposta”, disse Jamal, um trabalhador de uma clínica de saúde de 34 anos. “Não há porto seguro, não há lugar que não seja bombardeado e sitiado, e não há para onde ir.”

Ele assiste: Guerra na Terra Santa – Relatório Especial da PBS News

Numa ordem sem precedentes para os civis no norte de Gaza e na Cidade de Gaza, o exército israelita deu a Jamal – e a 1,1 milhões de outros palestinianos – 24 horas para tomar a sua decisão. Este foi o sexto dia de bombardeamentos israelitas, resultado de um ataque brutal do Hamas que matou mais de 1.300 israelitas e chocou o país.

Com o passar do tempo para o ultimato, centenas de milhares de soldados da reserva do exército israelita concentraram-se perto da fronteira norte de Gaza. Aviões de guerra israelenses sobrevoaram e pousaram em baixa altitude para lançar bombas sobre casas e prédios residenciais altos. Os grupos de ajuda apelaram à comunidade internacional para que acabasse com o que denunciaram como um potencial crime de guerra de transferência forçada de população.

Em hospitais com falta de pessoal e abastecidos, os médicos palestinianos disseram sentir que não tinham outra escolha senão permanecer onde estavam. O seu diretor-geral, Muhammad Abu Salim, disse que não havia forma de evacuar o Hospital Al-Shifa, o maior hospital de Gaza. Embora o hospital estivesse um caos – a electricidade diminuía sob o bloqueio israelita, as camas estavam sobrelotadas e a morgue transbordava – Abu Salim disse que simplesmente não havia outro lugar seguro em Gaza para colocar 600 pacientes, muitos deles em estado grave devido aos ataques. .

Abu Salim disse: “Pedir-nos para evacuarmos é ridículo, é impossível”.

Mas centenas de milhares de outros palestinianos em toda a região debateram a dolorosa escolha à medida que a retaliação israelita se intensificava. Os militares israelitas afirmam que os seus ataques aéreos têm como alvo infra-estruturas militantes e não civis – uma afirmação rejeitada pelos palestinianos.

Muitos fugiram para o sul para salvar suas vidas, amontoados em carros de parentes e andando por ruas bloqueadas por escombros, mesmo enquanto o estrondoso bombardeio os envolvia. Uma linha mista de tratores, carroças puxadas por cavalos e burros se estendia por cerca de 30 quilômetros (18 milhas) ao longo da faixa, transformando uma viagem que normalmente levava 45 minutos em uma viagem angustiante – e, para dezenas de pessoas, mortal – de duas horas.

Ele assiste: Brooks e Capehart falam sobre a guerra entre Israel e o Hamas e o apoio americano

A assessoria de imprensa do Hamas disse que os ataques aéreos israelenses contra veículos evacuados mataram pelo menos 70 pessoas.

Ali Abdel Bari (37 anos), residente na Cidade de Gaza, disse sobre o exército israelense: “Não confio neles”. “Mas sempre farei tudo o que puder para manter minha família segura.”

O apartamento de Barry, localizado no extremo noroeste da cidade de Gaza, foi destruído por um ataque aéreo massivo na noite de quinta-feira. Atordoado e exausto pelas noites passadas acordado, ele chegou a Khan Yunis, uma cidade no sul de Gaza, após a emissão da ordem de evacuação, mas não conseguiu colocar toda a sua família no carro. Ele prometeu à tia e ao tio que voltaria para eles no sábado. Barry disse que a decisão foi simples para ele.

“Sou responsável pelos meus pais, irmãos e irmãs”, disse ele.

Quando questionado sobre como os civis poderiam ser evacuados para locais seguros, mesmo com a continuação dos bombardeios pesados, o almirante Daniel Hagari, porta-voz das FDI, disse aos repórteres: “Tentaremos garantir que isso aconteça”.

Apesar do perigo, alguns recusaram-se obstinadamente a sair de casa. Observaram a passagem dos comboios, lembrando-se de vagas anteriores de refugiados palestinianos que fugiram de outras guerras, mas não conseguiram regressar às suas casas. Alguns palestinianos apontam para o que chamam de “Nakba” ou “catástrofe” que surgiu com o estabelecimento de Israel em 1948, quando cerca de 700 mil pessoas fugiram ou foram expulsas das suas casas no que hoje é conhecido como Israel. Os governantes do Hamas em Gaza também apelaram às pessoas para não fugirem, descrevendo a ordem israelita como “guerra psicológica” para quebrar a sua solidariedade.

O activista Yasser Hassouna da Cidade de Gaza disse: “Isto é a Nakba, todos os nossos traumas, a repetir-se novamente.” “Não seremos intimidados.”

Outros não tiveram meios ou previsão para fazer as malas e partir.

Jamal, no campo de Jabalia, não tinha carro. A ideia de colocar o seu filho pequeno, a sua mãe doente e outros 30 membros da família numa carruagem puxada por cavalos e enviá-los através de uma zona de guerra fez-no estremecer. Ele disse que se rendeu ao que Deus havia destinado para ele.

“Desta forma estaremos juntos e poderemos ler o Alcorão e rezar”, disse ele.

Para muitos, as notícias das evacuações avançaram lentamente, devido ao colapso das redes de telefonia móvel e de Internet em grande parte de Gaza.

No coração da cidade de Gaza – uma área outrora vibrante devastada por pesados ​​bombardeamentos – o engenheiro Saeb Al-Jarz, de 27 anos, esperava notícias do seu pai, que foi ferido num ataque aéreo no seu prédio de apartamentos na quinta-feira. Três de seus vizinhos foram mortos e a casa de sua família foi destruída.

Al-Jarz ainda está em choque com as cenas que testemunhou e ouviu pela primeira vez sobre o aviso de evacuação emitido pelo exército israelense por um repórter da Associated Press. Ele entrou em pânico, lutando para descobrir os próximos passos com 25 parentes.

Ele acrescentou: “Talvez fiquemos, porque se morrermos, morreremos juntos”.

Sua voz tremeu. Faça ele mudar de idéia.

“Eu realmente quero viver”, disse ele.

Debre relatou de Jerusalém.