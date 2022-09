A linha do iPhone 14 não terá suporte físico ao SIM

o novo linha de iPhone 14 Enviado sem bandejas SIM físicas – mas apenas nos EUA. Eles poderão usar dois eSIMs simultaneamente (e armazenar mais), mas a falta de uma bandeja física é um grande problema? É isso O usuário é hostil e estúpido?

Primeiro, uma atualização para os eSIMs: são cartões SIM, mas são eletrônicos, não físicos. Isso significa que seu telefone pode ser provisionado remotamente – você não irá à loja para comprar um SIM físico. Isso torna mais fácil (de algumas maneiras) mudar de rede ou experimentar uma – a T-Mobile agora usa eSIMs Permita que as pessoas testem sua rede por até três meses. A partir do iOS 16, você pode até Transferir eSIM entre iPhones via Bluetooth, o que o torna quase tão fácil quanto um SIM físico – desde que você resida no ecossistema da Apple. naturalmente.

Os iPhones podem armazenar vários eSIMs, embora apenas dois possam ser ativados simultaneamente

mais importante Operadoras dos EUA e muitas empresas ao redor do mundo têm suporte eSIME as iPhones os suportam desde 2018Incluindo a capacidade de usar dois SIMs simultaneamente. Até o iPhone 13, isso significava um eSIM e um SIM físico; A família iPhone 13 introduziu a capacidade de usar dois cartões eSIM ao mesmo tempo. Remover o cartão SIM físico – e o orifício no caso de você precisar dele – é o próximo passo lógico. Pelo menos para a Apple, e pelo menos nos EUA – o iPhone 14 ainda possui uma bandeja SIM em outros lugares.

Se você estiver em uma grande rede celular dos EUA – AT&T, Verizon ou T-Mobile – não ter um SIM físico provavelmente não o afetará muito. Mesmo que você mude de operadora ou de telefone, você pode baixar o eSIM diretamente do VerizonE a AT&Tou T móvel sem ir à loja.

Mas se você estiver usando uma operadora que não suporta eSIM ou planeja mudar para uma, bem, você não deve comprar um iPhone 14 agora. Você pode não ter que esperar muito; Este pode ser o pagamento que as pequenas operadoras precisam para ingressar nos eSIMs.

(Fora dos EUA, a linha do iPhone 14 ainda inclui slots nano-SIM.)

No evento de lançamento, porta-vozes da Apple disseram A beira O iPhone 14 e 14 Pro podem armazenar no mínimo oito eSIMS, com até dois ativos simultaneamente. Airalo, distribuidor global de eSIM, diz que os iPhones anteriores podem manter Cinco a 10, dependendo do modelo. Isso pode eliminar a perda da bandeja física do cartão SIM, embora nem todas as operadoras internacionais suportem eSIMs. (Eu não usei o Airalo e não posso garantir isso, mas a capacidade de fornecer remotamente um eSIM local ao viajar para o exterior pode facilitar o trabalho de encontrar um SIM local.)

A capacidade de ter mais de um SIM ativo é excelente para viajantes frequentes, pessoas que moram em áreas com cobertura irregular de qualquer rede ou pessoas com números comerciais e pessoais separados. Comprei meu iPhone 11 quando morava na Holanda e ele tem um eSIM holandês e um SIM físico da Verizon. Isso significa que posso usar um SIM local, esteja na Europa ou nos EUA, sem perder o acesso ao meu outro número ou ter que mexer nas configurações do iMessage ou do WhatsApp.

Os cartões SIM físicos facilitam levar seu telefone para uma operadora diferente ou trazer seu número para um novo telefone. É onipresente, funciona em todos os telefones e é fácil de usar (embora também fácil de perder; pergunte-me como eu sei). Muitos dos meus colegas de trabalho não estão animados com a perda do slot do cartão SIM. Transferir um eSIM do iPhone para o telefone Android não é necessariamente simples.

Não acho que remover a bandeja do SIM seja necessariamente hostil ao usuário para a maioria das pessoas; A maioria das pessoas não troca de operadora ou telefone a cada poucas semanas. Mas isso depende de quão fácil é para os provedores instalarem e migrarem o eSIM entre plataformas. Veremos como isso acontece.

Atualização em 7 de setembro, 16h45 ET: Informações sobre suporte eSIM foram adicionadas.

Correção de 8 de setembro, 12h06 ET: O texto original deste artigo escreveu incorretamente a empresa de varejo eSIM Airalo. Lamentamos o erro.

Correção de 10 de setembro, 21h26 ET: Uma versão anterior deste artigo mencionou que o iPhone 14 pode armazenar até seis eSIMs; Os modelos 14 e 14 Pro podem armazenar pelo menos oito.

