Por que as operadoras sem fio podem dar o iPhone 14s de graça

As três grandes operadoras dos EUA anunciaram acordos que permitem que clientes qualificados obtenham o mais recente smartphone da Apple gratuitamente, sob certas condições, que geralmente incluem a negociação de um modelo de iPhone mais antigo. Por exemplo, a AT&T e a T-Mobile estão oferecendo até US$ 1.000 em créditos, após trocas, por um iPhone 14 ou iPhone 14 Pro. A Verizon está oferecendo até $ 800 de crédito depois que você trocar seu iPhone 14 ou iPhone 14 Pro, para todas as ofertas arredondadas e promovidas maçã

Embora a Apple tenha conseguido manter o preço base do iPhone mais recente como era para a geração anterior, o iPhone 14 ainda começa em US $ 799 e US $ 899 para o modelo 14 Plus. Enquanto isso, o modelo 14 Pro de ponta começa em US $ 999 e o 14 Pro Max em US $ 1.099. Em um momento em que a inflação está estressando os consumidores de todos os lados, as ofertas das operadoras podem ajudar a tornar o iPhone mais recente mais acessível.

As operadoras sem fio que construíram uma extensa infraestrutura 5G podem oferecer esses grandes descontos à medida que procuram atualizar os clientes para dispositivos habilitados para 5G, de acordo com Tom Forte, analista de pesquisa sênior da DA Davidson. “Eles investiram bilhões de dólares em suas redes 5G e estão tentando obter um retorno sobre seu investimento”, disse Forte à CNN Business.

O iPhone pode usar redes 5G desde que o iPhone 12 foi lançado em 2020.

“A outra razão, porém, que eu acho que eles são capazes de fazer isso é que os iPhones mantêm seus valores historicamente bem”, acrescentou, observando que muitas ofertas incluem a negociação de um modelo de iPhone mais antigo para se qualificar para descontos ou livre de carregar no hardware mais recente. Muitas dessas empresas vendem iPhones usados ​​e recondicionados. A mais recente linha de iPhone 14, pelo menos nos EUA, tem Também desista da bandeja do cartão SIM E o eSIM desapareceu completamente. Ao fazer isso, a Apple está “essencialmente tornando mais fácil para os consumidores mudarem de serviço”, disse Forte. “Esta pode ser outra razão pela qual as operadoras estão mais agressivas, ou pelo menos tão agressivas quanto eram 12 anos atrás, para fazer os consumidores se inscreverem.” No entanto, é importante ler os detalhes mais sutis, pois esses negócios geralmente vêm na forma de contratos, uma prática comum desde que os telefones celulares se tornaram tão onipresentes. Forte observou que, se você for aproveitar algumas promoções do iPhone 14, mas tentar cancelar o serviço após um mês ou dois, provavelmente será responsável por “muito mais do que o preço de compra” do novo telefone. A Apple e as operadoras também podem se beneficiar da crescente popularidade dos planos comprar agora e pagar depois entre os consumidores nos últimos anos, de acordo com Julie Ask, vice-presidente e principal analista da Forrester. Portanto, mais pessoas que procuram opções para pagar por um novo iPhone ao longo do tempo podem ser particularmente atraídas por ofertas de operadoras que expiram, incluindo descontos no dispositivo e planos de celular, mesmo que tenham um compromisso mais longo. READ O prêmio do jogo tem sua "estreia mundial" e tem trabalhado com um desenvolvedor por 2,5 anos, e um palpite é Zelda “Houve um ligeiro aumento na disposição e interesse dos consumidores em pagar ao longo do tempo”, disse ela à CNN Business. Ainda assim, ela disse, as operadoras muitas vezes procuram “trancar as pessoas por pelo menos dois anos, então essa é a boa impressão que estarei procurando”.

