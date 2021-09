Dow Jones Hoje, Ações Vêem Fraca Recuperação Conforme O Petróleo Desliza, Rendimentos De Títulos; gotas de mícron na direção suave; Atualização Boeing

As ações se recuperaram da fraqueza inicial e ganharam força na quarta-feira, com os investidores permanecendo vigilantes sobre a aproximação dos prazos federais em Washington. A Dollar Tree se recuperou fortemente após uma mudança estratégica. Netflix apresentado em uma aquisição de videogame. Os estoques de chips foram misturados após o relatório financeiro do quarto trimestre da Micron Technology. A Boeing superou facilmente o Dow Jones hoje, em uma atualização de analista para a previsão do setor de viagens.







O Índice S&P 500 consolidou 0,5% superior em mercado de ações hojeO Dow Jones Industrial Average subiu 0,4%. O Nasdaq Composite melhorou para um aumento de 0,7%, compensando parte da queda de 2,8% de terça-feira, com a entrada do mercado nos últimos dois dias de setembro e no terceiro trimestre.

Varejista com desconto árvore do dólar (DLTR) liderou o S&P 500 e o Nasdaq 100, com alta de 14%. A empresa anunciou na terça-feira planos para começar a aumentar os preços acima de US $ 1 em sua rede de quase 16.000 lojas. fabricante de vacina moderno (mRNA) recuperou 2,4% em uma tentativa de conter uma queda de três dias.

Netflix (NFLX) subiu 4,3% depois de anunciar na terça-feira que continuaria a espalhar sua presença de videogame, e concordou em adquirir Night School Studio, desenvolvedor do título de jogo “Oxenfree”. Os ganhos colocaram as ações da Netflix novamente acima do nível inicial de 593,39 em 31 semanas fundir. As notícias da Netflix mudaram para outras ações de videogames e aumentaram Artes eletrônicas (ela) mais de 4%, e Activision Blizzard (ATVI) aproximadamente 3%.

Além disso, entre os chapeuzinhos, está o mineiro de bitcoin Greenidge Generation Holdings (ele correu) cerca de 20%. B. Riley começou a cobertura das ações com uma classificação de compra e um preço-alvo de 78 – quase 240% mais alto com o fechamento das ações na terça-feira.

Dow Jones Hoje: Atualização Boeing, Ponto de Compra da Salesforce

Boeing (Bacharelado) O Dow atingiu o topo do dia, com alta de 4,2%, com Bernstein atualizando as ações para superar o mercado, elevando seu preço-alvo de 252 para 279. Além disso, a nota elevou as classificações na maior parte do setor de aviação, com tráfego atualizado indicando Previsões para ” ponto de inflexão para viagens globais “.

Uma maçã (AAPL) subiu 0,8%, depois de cair 2,4% na terça-feira.

Salesforce.com (CRM) desistiu de seus ganhos pré-mercado e caiu 0,1%. O grande player de software de CRM caiu 4,6% na terça-feira, ficando abaixo de 284,60 pontos de compra no Análise IBD MarketSmith É definida como a regra da xícara de 55 semanas. Também se pode ler o gráfico como um arquivo copo com alça Com um ponto de compra em 275,32. Isso colocará um estoque de 1% do Salesforce sob a entrada.

Chips misturados após Q4 mícron

tecnologia de micron (mo) enfraqueceu seu declínio inicial para uma fração. A fabricante de chips venceu Wall Street Receita e metas de lucro para o quarto trimestre do ano fiscalNo entanto, a orientação do primeiro trimestre veio bem abaixo das expectativas. Também produtor de petróleo EQT (EQT) caiu 4,6% para o fundo do S&P 500, com os investidores reagindo a uma oferta de mais de 25 milhões de ações anunciada na terça-feira.

Apesar das perdas da Micron, muitos estoques de chips foram sinalizados para subir, com IBD Leaderboard Notas de dinheiro nvidia (NVDA), entrada (ENTG) E Marvel Technologies (MRVL) ganham terreno. No Dow Jones hoje, Intel Corporation (INTC) diminuiu 0,3%.

Além disso, o iShares Semiconductor ETF (SOXX) caiu 0,1% nas primeiras negociações.

Alguns líderes evitaram um dia difícil para ações em alta na terça-feira. Entre aqueles, mar ltd (eu sei) E Finanças Jefferies (JEF) perto das áreas de compra na manhã de quarta-feira.

Parada federal, prazos de contas de infraestrutura

Um prazo crítico na noite de quinta-feira seguido por um prazo final de meados de outubro para um calote da dívida dos EUA aumentou o risco das manobras políticas da semana passada em Washington. A votação de segunda-feira pelos republicanos do Senado deixou os democratas responsáveis ​​por adotar uma medida para financiar o governo e evitar uma paralisação federal, marcada para começar na sexta-feira, se os legisladores não aprovarem o orçamento.

Otimismo econômico dos EUA desmorona em meio à escalada de COVID e enfraquecimento financeiro

Além disso, os democratas agora precisam encontrar um caminho legal e unipartidário para aumentar o teto da dívida, ou correr o risco de não pagar a dívida dos EUA pela primeira vez em meados de outubro. O secretário do Tesouro, Yellen, disse ao Comitê Bancário do Senado que é provável que haja um calote dos EUA sem um aumento no limite da dívida até 18 de outubro, dando uma data específica pela primeira vez.

No domingo, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, programou uma votação para quinta-feira em um projeto de infraestrutura de um trilhão de dólares, encerrando as tentativas de vincular a medida a um esforço de gastos muito maior em serviços sociais promovido por democratas progressistas. Essa separação é positiva para partes do mercado vinculadas aos US $ 550 bilhões em novos gastos representados pelo plano bipartidário de infraestrutura.

Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, testemunhando na mesma audiência bancária do Senado com o secretário do Tesouro Yellen, disse que a inflação permanecerá mais alta por mais tempo do que o esperado anteriormente. Hoje, Powell está agendado para participar de uma discussão com o Fórum do Banco Central Europeu sobre Bancos Centrais começando às 11h45 ET.

IBD 50: Sea Limited, AutoNation, Jefferies perto de áreas de compra

entre Estoque IBD 50E InMode (INMD) no início das negociações, com alta de 4,7%, uma vez que parece trazer de volta uma fatia das vendas de 12,8% na terça-feira. Afirmar participações (AFRM) também buscava recuperar terreno, subindo 4,2% na abertura do pregão. Afirmar a queda de 10,8% na terça-feira prejudicou o ponto de compra do identificador em 126,56 em mais de 8%, enviando um menor regra de venda automática. O Snap também tropeçou na base de vendas de automóveis, caindo mais de 8% abaixo do ponto de compra em 80,95.

segurando arrivista (UPST), bolso (Missão), asana (Fácil) e a Sea Limited também foi uma das primeiras a relatar um crescimento nas ações IBD 50. O forte avanço de volume tecnicamente colocaria a Sea Limited no território de compra Média móvel de 10 semanas.

Também na lista IBD 50, automação (UM) saltou mais de 4%, recuperando um ponto de compra em 125,31. O Morgan Stanley elevou a ação para igual peso, de subponderação, e estabeleceu um preço-alvo em 116 – acima de 70. A faixa de compra das ações se estende a 131,58.

As ações do IBD 50 Jefferies Financial saltaram 0,6%, ainda em uma faixa de compra acima de Três semanas apertadas Compre ponto por 37,95. Os investidores também podem ter mudado para o estoque após a recuperação de 22 de setembro do suporte lá Média móvel de 10 semanas.

Sinais vitais: petróleo, NatGas, rendimentos de títulos, bitcoin

Os preços do petróleo bruto dos EUA reduziram as perdas iniciais na quarta-feira, após uma queda de 0,2% na terça-feira, o que levou a uma paralisação de cinco dias. O petróleo bruto West Texas Intermediate foi negociado 0,9% mais baixo, a $ 74,65 o barril. Isso o deixa abaixo de sua maior alta de sete anos de US $ 76,98, que atingiu 3% no início de julho.

Os preços do gás natural subiram quase 500% na Europa nos últimos 12 meses, com essa pressão de preço fluindo para o comércio dos EUA, bem como estoques de gás natural em declínio antes da temporada de aquecimento no inverno. Os contratos futuros de gás natural nos EUA caíram mais 5% na manhã de quarta-feira, para US $ 5,59 por milhão de unidades térmicas britânicas, após subir para US $ 6,28 na terça-feira.

Estratégia de ETF do mercado de ações e como investir na tendência atual

Os rendimentos dos títulos também caíram depois de subir na terça-feira para seu nível mais alto desde o final de junho. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos base na quarta-feira, para 1,51%. O yield ainda está bem abaixo da alta deste ano, acima de 1,76%, atingida em abril.

Os ganhos iniciais do Bitcoin diminuíram, caindo para pouco mais de $ 42.000, De acordo com CoinDesk. A criptomoeda estava sendo negociada a US $ 42.578 e US $ 40.783 nas 24 horas anteriores.

Nasdaq, Standard & Poor’s 500 e Dow Jones hoje

Com dois pregões restantes em setembro, as perdas acentuadas na segunda-feira colocaram os principais benchmarks do mercado no caminho de seu pior desempenho mensal em um ano.

O Nasdaq caiu 4,7% no mês, e o S&P 500, 3,8%, com ambos os índices inclinando-se para suas maiores quedas mensais desde setembro passado. Hoje, o Dow Jones registra uma perda de 3% no mês e espera seu pior mês desde outubro do ano passado. Isso é por um mês em que o S&P 500 registrou um ganho médio de 0,25% nos últimos 10 anos, o Nasdaq avançou 0,4% em média, e o Dow, em média, ganhou 0,7%.

Embora as perdas de segunda-feira não tenham quebrado tecnicamente a tentativa do mercado de uma nova tendência de alta, elas permitiram que os benchmarks causassem alguns danos no gráfico. O Dow, Nasdaq e S&P 500 quebraram decisivamente abaixo do suporte de 50 dias, com o Nasdaq testando mínimos a partir de 20 de setembro.

Estoque de crescimento, condição do mercado

Além disso, as ações de crescimento sofreram algumas perdas pesadas na segunda-feira. The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) caiu 9,5% nas três sessões até terça-feira. ETF de crescimento iShares Russell 1000 (IWF) caiu 3,8% nos mesmos três dias. Ambas as caixas quebraram abaixo das médias móveis de 50 dias.

Outro fator entre os maiores indicadores: o resultado de terça-feira elevou o número de Dias de distribuição a seis mais pesados ​​no Nasdaq e no Standard & Poor’s 500, colocando Colocando o mercado sob pressão crescente. Isso significa, de acordo com a análise geral do mercado de terça-feira, que novas compras apresentam um risco muito maior. Levantar capital saindo dos maiores perdedores em seu portfólio e realizando lucros pode ajudar a proteger seu portfólio de danos futuros.

