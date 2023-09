As Nações Unidas afirmam que a Terra acaba de viver o verão mais quente de que há registo, alertando que “o colapso climático já começou”.

Nações Unidas “A Terra acaba de passar pelos três meses mais quentes já registrados”, disse a agência meteorológica das Nações Unidas na quarta-feira.

“Os dias de verão não apenas latem, eles mordem”, alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres, num comunicado que coincidiu com a publicação dos últimos dados da União Europeia. Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas (C3S) Pela Organização Meteorológica Mundial.

“Nosso planeta acaba de passar por uma estação de ebulição – o verão mais quente já registrado. Análise climática “Já começou”, disse Guterres.

Um bombeiro corre enquanto os incêndios florestais se intensificam em Evros, Grécia, em 31 de agosto de 2023. Ayhan Muhammad/Agência Anadolu/Getty



O Secretário-Geral da Organização Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, emitiu um comunicado Avaliação urgente A partir dos dados, afirma-se: “O Hemisfério Norte acaba de passar por um verão extremo – com ondas de calor recorrentes alimentando incêndios florestais devastadores, prejudicando a saúde, perturbando a vida diária e causando danos duradouros ao meio ambiente”.

No Hemisfério Sul, é sazonal, disse Talas Diminuição do gelo marinho da Antártica “Foi literalmente fora de cogitação, e a temperatura global da superfície do mar mais uma vez atingiu um novo recorde.”



O relatório da Organização Meteorológica Mundial, que inclui dados do Copernicus, bem como informações de cinco outras organizações de monitorização em todo o mundo, mostrou que agosto foi o mais quente já registado “por uma margem significativa”, segundo a agência da ONU, tanto no terreno como em o mês global. Temperaturas médias da superfície do mar.

A Organização Meteorológica Mundial citou a agência meteorológica do governo do Reino Unido, que alertou que havia “98% de probabilidade de que pelo menos um dos próximos cinco anos seja o mais quente já registado”.

Dados do Copernicus já colocados 2023 está prestes a ser o ano mais quente já registrado Total. No momento, apenas 2016 está atrás nos recordes de temperatura, mas 2023 ainda não acabou.



“Oito meses após o início de 2023, ainda estamos a viver o segundo ano mais quente de sempre, parcialmente mais frio do que 2016, e estima-se que agosto seja cerca de 1,5 graus Celsius mais quente do que os níveis pré-industriais”, disse Carlo Bontempo, diretor do Copernicus. O Serviço de Mudanças Climáticas, ou ECMWF, disse.

“Ainda podemos evitar o pior do caos climático”, disse o Secretário-Geral da ONU, acrescentando: “Não temos um momento a perder”.

