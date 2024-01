A Geração Z está chegando aos lares dos baby boomers

Você não pode falar sobre escassez de moradias ou preços descontrolados das casas sem que os baby boomers estejam em mente.

O mercado imobiliário americano é dominado pelos baby boomers. Os membros da Geração Eu possuem quase 19 biliões de dólares em imóveis nos Estados Unidos – mais do dobro do montante detido pelos Millennials e cerca de 5 biliões de dólares a mais do que os membros da Geração X. eles Apropriação de terras em grande escala Eles continuaram até os anos de crepúsculo, enquanto usavam suas montanhas de poupanças e patrimônio acumulado para afastar compradores mais jovens.

Mas à medida que esta geração envelhece, o seu enorme portfólio imobiliário levanta a questão: o que acontece quando os boomers morrem?

Até 2040, a população com mais de 80 anos duplicará em relação à actual, de acordo com as projecções do Census Bureau. Nos anos anteriores, os baby boomers começavam a sair de suas residências quando morriam, mudando-se para lares de idosos ou morando em chalés. Apartamentos da vovó . Alguns economistas previram que “ Tsunami de prata “Mais Afeta os preços das casas tanto quanto as pessoas de 20 a 30 anos poderiam esperar.

Não importa o impacto que a saída dos baby boomers tenha no mercado, a troca da guarda deixará uma geração no comando: a Geração Z.

A maioria dos membros da Geração Z estará nos anos de pico de compra de casas nesse pico, o que é o momento ideal para aproveitar o aumento na oferta. A muito tempo atrás Os boomers estão diminuindo Mais tarde na vida, o inventário restante pode incluir muitos tipos de casas iniciais que são ideais para famílias mais jovens. Escasso no novo parque habitacional de hoje .

A geração Y será beneficiada até certo ponto, mas estará além da idade típica dos compradores de primeira viagem. Depois de todas as suas dificuldades económicas, eles ainda enfrentarão um mercado imobiliário turbulento e potencialmente dezenas de milhares de dólares em melhorias necessárias nas casas mais antigas dos boomers.

Nenhuma geração foi capaz de moldar mais o mercado imobiliário moderno do que a geração dos baby boomers. Agora eles estão prestes a embaralhar as cartas pela última vez – e a Geração Z pode acabar com a mão vencedora.

Tsunami versus geleira

Apesar dos numerosos esforços para prever os seus movimentos, o setor imobiliário é altamente imprevisível; Boa sorte para adivinhar onde estarão as taxas de hipotecas em 10 anos ou quantas novas casas surgirão no mercado. Por outro lado, quando os padrões demográficos seguem um caminho mais definido, é muito mais fácil estimar quando as gerações começarão a desaparecer. Os dados históricos dizem-nos que podemos esperar que os baby boomers comecem a sair das suas casas depois de atingirem os 80 anos, disse-me Odita Koshy, vice-economista-chefe da First American. Dado que os baby boomers têm atualmente entre 60 e 78 anos, deveremos ver um aumento no número de baby boomers que abandonam as suas casas por volta de 2030, disse Koshy. Espera-se que a maior parte da geração baby boomer saia do mercado entre 2030 e 2040.

“Nos próximos 15 anos, essas coisas vão realmente começar a acontecer”, disse-me Engelhart.

Milhões de lares estão em jogo. Os boomers detinham 41,6% da riqueza imobiliária do país no terceiro trimestre do ano passado, de acordo com dados do Censo e do Federal Reserve. Em 2022, 79% dos baby boomers eram proprietários das casas em que viviam, em comparação com 52% dos millennials e mais de 26% dos adultos da geração Z, de acordo com uma análise Redfin dos dados do censo. Em 2019, Zillow Estima-se que mais de um quarto das casas ocupadas pelos proprietários do país, ou mais de 20 milhões de unidades, chegarão ao mercado nas próximas duas décadas, como resultado do envelhecimento da geração baby boom. O relatório, escrito por Issy Romem, chamou esta onda de casas de “tsunami de prata” e disse que iria “aumentar a oferta de habitação numa magnitude semelhante às flutuações observadas na construção de novas casas no ciclo de expansão e recessão da década de 2000”. Recentemente, Meredith Whitney, analista de Wall Street, conhecida pela quebra do mercado imobiliário de 2008, falou recentemente. A teoria do tsunami de prata ressurgiu Ele previu que um influxo de estoque habitacional devido ao envelhecimento generalizado pressionaria os preços para baixo.

Mas Inglehart e outros economistas dizem-me que a tão esperada onda de vendas provavelmente demorará mais tempo e causará muito menos devastação do que sugere a metáfora do tsunami. No seu artigo de 2022, “Quem comprará as casas dos baby boomers quando eles as abandonarem?”, Inglehart argumentou que o envelhecimento em massa provocaria repercussões no mercado imobiliário, mas não conseguiria reduzir significativamente os preços. Como o envelhecimento é previsível e leva tempo, disse-me Inglehart, os mercados irão ajustar-se a qualquer aumento no número de casas disponíveis. Se houver mais casas à venda do que o mercado pode absorver, o que é conhecido como excesso de oferta, muitos potenciais vendedores podem começar a converter unidades em alugueres, o que pode evitar que os preços caiam demasiado.

“Se você permitir essas conversões, onde você pode basicamente pegar uma casa que normalmente seria usada por uma família mais velha e agora está disponível para aluguel para uma família mais jovem, isso é uma espécie de válvula de escape, um alívio de pressão”, disse-me Engelhart. .

No modelo de Inglehart – que ele compara a um glaciar e não a um tsunami – a grande saída da geração do boom contribuirá para um excesso de oferta de cerca de 250 mil casas anualmente até aproximadamente 2032. Depois desse ponto, a procura de compra de casas irá novamente exceder a oferta entre os millennials. A compra de mais casas e as gerações mais jovens, como a Geração Z e a Geração Alfa, estão por trás deles. Construir um quarto de milhão de casas anualmente pode parecer muitas casas, mas é “uma gota no oceano”, disse Engelhardt. Para referência, a Associação Nacional de Corretores de Imóveis disse que o total Vendas de casas existentes em 2023 Estava a caminho de atingir 3,8 milhões em novembro.

A saída dos baby boomers poderá não levar a um mercado imobiliário livre para todos, mas as suas casas terão de passar para alguém. No vácuo de poder que deixamos para trás, a Geração Z – e não a Geração Y – tem um futuro brilhante.

A geração Z está no topo

A geração Millennials, nascida entre 1981 e 1996, teve Indo muito difícil no mercado imobiliário . Começaram as suas carreiras na sequência da Grande Recessão, contraíram muito mais dívidas estudantis do que os seus antecessores e tiveram de lidar com uma crise imobiliária causada por um abrandamento na construção de casas. Enfrentaram a concorrência não só dos seus pares, mas também dos baby boomers, que eram muito mais velhos. Compradores ativos mais tarde na vida Do que as gerações anteriores foram. A geração do milénio foi deixada a sonhar com dias melhores pela frente e esperava que a eventual saída dos boomers desencadeasse um ataque de casas vazias e baixasse os preços o suficiente para lhes permitir subir na escada. Mas, novamente, parece que o momento não funcionará a seu favor.

“Não sei se a geração millennials será a geração que se beneficiará” com a saída dos boomers, disse-me Jessica Lautz, economista-chefe adjunta e vice-presidente de pesquisa da Associação Nacional de Corretores de Imóveis. À medida que os millennials mais velhos chegam aos 40 anos, a maior parte desta geração já terá comprado as suas primeiras casas – esticando os seus orçamentos no processo – quando as casas da geração boomer finalmente estiverem disponíveis.

Isso não significa que toda a esperança esteja perdida para a geração do milênio. Como os baby boomers já começaram a vender ou reduzir o tamanho das suas casas, os sortudos millennials que já compraram uma casa considerarão mudar-se para locais maiores para as suas famílias em crescimento. Muitas dessas casas dos boomers estarão em locais privilegiados em cidades como Nova York, Los Angeles, Chicago e Dallas, disse-me Koshy. Mas a geração millennial que procura uma posição segura no mercado terá perdido anos de construção de riqueza nessa altura.

Quando os baby boomers eventualmente saírem de suas casas, “veremos uma maior abertura do estoque de casas existentes”, disse-me Nicole Bacho, economista-chefe da Zillow, em 2022, quando comecei a escrever sobre as perspectivas sombrias para a geração Y. “Mas isso é muito tempo.”

Os verdadeiros vencedores em tudo isso? A geração Z já teve um início mais forte em suas jornadas de compra de casas do que as gerações anteriores: um Análise de Redfin Descobriu-se que 30% dos jovens de 25 anos possuíam casa própria em 2022, em comparação com 27% da Geração X no mesmo momento das suas vidas. (Entretanto, os millennials ainda lutavam para conciliar os pais: Redfin descobriu que 62% das pessoas de 40 anos possuíam suas casas em 2022, abaixo da taxa de 69% para os baby boomers da mesma idade.) Eles estão na casa dos 30 anos em 2030, durante os primeiros anos de compradores de primeira viagem, disse-me Koshy. O grupo da Geração Z é menor do que o grupo millennial e não enfrentará tanta concorrência dos baby boomers, o que significa que provavelmente enfrentarão menos pressão de mercado do que a geração anterior. a Relatório da América Primeiro Ele observou que a menor demanda poderia ajudar a reduzir a escassez de moradias na próxima década. O momento da saída dos baby boomers beneficiará principalmente as gerações mais jovens, como a Geração Z e a Geração Alfa, que deverão encontrar-se numa base mais firme do que os seus antecessores.

bala de prata

A saída dos baby boomers terá pouco impacto. Nem todos nas gerações posteriores irão querer viver onde os baby boomers se estabeleceram, e muitas destas casas necessitarão de actualizações para atrair compradores mais jovens.

“Essas residências, mesmo que fossem consideradas adequadas, provavelmente ainda precisariam de muito trabalho”, disse-me Koshy.

Apenas a ausência dos baby boomers Não sinalizará o fim da crise imobiliária Lotus também me contou.

“Acho que temos que olhar além dos boomers como uma solução para a crise imobiliária”, disse ela. “Temos que pensar em construir e construir estoques mais acessíveis. Não sei se a solução mágica está esperando pelos baby boomers que precisam de uma propriedade menor, morar com a família ou mudar-se para um centro de idosos.”

Mas é inevitável que os baby boomers entreguem as rédeas às gerações sucessoras. As projeções demográficas nos dão uma boa ideia de quando essa mudança ocorrerá e quem estará melhor posicionado para terminar na frente no longo prazo. O momento pode não estar do lado dos oprimidos millennials, mas as coisas estão melhorando para seus irmãos mais novos, mais sortudos e mais inteligentes. Zoomers, alegrem-se.

James Rodríguez Ele é repórter sênior da equipe de discursos do Business Insider.