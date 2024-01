O investigador federal não determinou se os parafusos estavam na parte que explodiu o 737 MAX no Alasca

Washington

CNN

–



Investigadores investigam por que parte de um Boeing 737 MAX 9 foi encontrada Ele explodiu no meio do vôo No início deste mês não foi determinado se parafusos foram instalados naquela peça do avião.

A investigação está em andamento, disse a presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, Jennifer Homendy, aos repórteres após uma reunião fechada para legisladores na quarta-feira. Os investigadores estão determinando por que a vedação da porta, que deveria cobrir um espaço deixado pela porta de saída de emergência removida na lateral do avião, explodiu no voo 1282 da Alaska Airlines em 5 de janeiro e Deixou uma grande lacuna Na lateral do avião.

Ela disse que a investigação não se concentra apenas nos parafusos, e suas equipes estão atualmente coletando extensos registros sobre a montagem do batente de porta e sua jornada desde a Malásia, onde foi fabricado pela primeira vez, até fábricas em Wichita, Kansas, e Renton, Washington. Ela disse que não estava claro se os funcionários da Boeing haviam removido o plugue da fuselagem quando ela chegou a Renton vinda de sua subcontratada, a Spirit Aerosystems.

Cientistas do laboratório NTSB estão atualmente examinando o plugue, mas ainda não começaram a desmontá-lo, disse ela.

“Eles têm uma iluminação muito forte. Eles direcionam a fotografia, “Homendy disse.” Eles podem pegar algumas aparas de metal e colocá-las sob um microscópio eletrônico. ”

Então, na próxima semana, os funcionários do NTSB começarão a desconectar a porta para examinar mais detalhadamente sua construção.

Homendy disse que ela e o chefe da FAA, que participou virtualmente do briefing do Comitê de Comércio do Senado, conversavam uma ou duas vezes na maioria dos dias.

Investigação expandida



A Administração Federal de Aviação anunciou na quarta-feira que está Expandindo sua sonda No controle de qualidade do Boeing 737 Max 9 após a explosão do avião neste mês.

Em um novo comunicado, a FAA disse que agora está investigando a empreiteira Spirit AeroSystems, que está construindo a fuselagem do Boeing 737 Max 9. Eu abri uma investigação No controle de qualidade da Boeing após o incidente da Alaska Airlines.

A FAA afirma que a investigação se concentrará em saber se a Boeing “não conseguiu garantir que os produtos concluídos estavam em conformidade com o projeto aprovado e estavam em condições operacionais seguras, de acordo com os regulamentos da FAA”. A Boeing disse em comunicado na quinta-feira passada que “cooperará de forma total e transparente com a FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes em suas investigações”.

A Spirit Aerosystems não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Administração Federal de Aviação afirma que todos os 171 aviões Boeing 737 Max 9 nos Estados Unidos permanecem aterrados, e a agência recebeu novos dados de inspeções iniciais de 40 desses aviões.

“As primeiras 40 inspeções que fazem parte deste processo estão agora concluídas e a FAA analisará cuidadosamente os dados delas”, afirmou a FAA num comunicado. “Assim que a FAA aprovar este processo de inspeção e manutenção, este processo será exigido em todas as aeronaves 737-9 MAX aterradas antes da operação futura.”

Para ajudar a restaurar a confiança na produção, a Boeing disse na segunda-feira que o faria Permitindo que companhias aéreas entrem nas fábricas da Boeing e os da Spirit AeroSystems.

Acionistas da Spirit AeroSystems no ano passado Abra uma ação federal contra a empresa, acusando-a de causar “falhas de qualidade generalizadas e persistentes” em seus produtos.

As falhas de qualidade, que supostamente variavam de detritos em produtos a fixadores faltantes e pintura descascada, levaram a Boeing a colocar a Spirit em liberdade condicional de cerca de 2018 até pelo menos 2021, afirma o processo. Não menciona especificamente os batentes das portas.

O processo alega que “as falhas contínuas de qualidade resultaram em parte da cultura da Spirit que priorizava os números de produção e os resultados financeiros de curto prazo sobre a qualidade do produto, e a falha relacionada da Spirit em empregar funcionários suficientes para entregar produtos de alta qualidade nas taxas exigidas pela Spirit e seus clientes, incluindo Boeing.” ”

A ação também afirma que um ex-funcionário da Spirit AeroSystems que trabalhava como gerente e inspetor de qualidade e não foi citado na ação escreveu uma reclamação ética à empresa em 2022 descrevendo uma “quantidade excessiva de defeitos” nos produtos. O ex-funcionário acreditava que “a Spirit tratava o transporte do produto como mais importante do que a qualidade”, segundo a ação.

“A Spirit discorda veementemente das afirmações feitas pelos demandantes na reclamação alterada e pretende se defender vigorosamente contra essas alegações”, disse o porta-voz da Spirit AeroSystems, Joe Buccino, em comunicado na semana passada.A Spirit não comentará mais sobre os litígios pendentes.

Em abril, a Spirit AeroSystems Foi identificado Problema de produção na parte traseira da fuselagem de alguns modelos 737. “Este não é um problema direto de segurança de vôo. Temos processos em vigor para resolver esses tipos de problemas de produção após a identificação, que estamos acompanhando”, disse a empresa posteriormente em comunicado .

Em agosto a empresa uma afirmação Furos inadequados foram perfurados na “antepara de contrapressão” em alguns modelos de fuselagem do 737. Tanto a Spirit quanto a Boeing disseram em Formulações Foi determinado que o problema não constitui uma preocupação imediata para a segurança da aviação.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos e contexto adicionais