O PIB da China cresceu em 2023, mas as pressões económicas espreitam

Muitos economistas esperavam que 2023 assistisse a uma recuperação significativa a partir de uma base tão fraca. Mas depois de um início forte, os gastos diminuíram. Os preços da habitação caíram, fazendo com que as famílias se sentissem menos seguras financeiramente. Pequim enfraqueceu a rede de segurança social do país. Entre outras medidas, os decisores políticos acabaram há um ano com um amplo programa de seguro-desemprego criado durante a pandemia, para pressionar as pessoas a encontrar emprego.

Todas as famílias, excepto as mais ricas, monitorizavam de perto os seus gastos. Muitos proprietários de restaurantes reclamaram da queda acentuada nas contas médias, enquanto os executivos de hotéis expressaram preocupação com o fato de os viajantes estarem optando por quartos mais baratos.

Cerca de 6.000 restaurantes fecharam em Xangai durante a pandemia, mas outros 7.500 abriram no ano passado, disse Chris St. Cavish, crítico gastronômico e analista do setor na cidade, a mais populosa da China. O crescimento desta indústria ocorreu quase inteiramente entre cafés baratos que cobram menos de US$ 14 por pessoa e restaurantes de luxo que cobram até US$ 1.000 por pessoa.