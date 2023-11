A economia do Reino Unido estabiliza com o Ministro das Finanças a denunciar a retirada da inflação

Os números preliminares divulgados na sexta-feira mostraram que a economia britânica se estabilizou no terceiro trimestre.

O PIB não apresentou crescimento trimestral nos três meses até ao final de Setembro, após um aumento de 0,2% no trimestre anterior. Em termos anuais, o PIB da Grã-Bretanha no terceiro trimestre foi 0,6% superior ao mesmo período de 2022.

A produção do sector dos serviços diminuiu 0,1% numa base trimestral, mas esta descida foi compensada por um aumento de 0,1% no desempenho da construção, enquanto o sector da produção permaneceu inalterado.

O Chanceler do Tesouro britânico, Jeremy Hunt, disse que a inflação elevada continua a ser o “maior impedimento ao crescimento económico” do país, com o índice de preços ao consumidor a permanecer em 6,7% em termos anuais em Setembro.

“A melhor maneira de fazer crescer a nossa economia de forma sustentável neste momento é seguir o nosso plano e atingir a inflação de cabeça para baixo”, disse Hunt.

“A Declaração de Outono centrar-se-á em como fazer com que a economia volte a crescer de forma saudável, através do desbloqueio do investimento, do regresso das pessoas ao trabalho e da reforma dos nossos serviços públicos para que possamos proporcionar o crescimento de que o nosso país necessita.”

Lindsay James, estrategista de investimentos da Quilter Investors, disse que os números de sexta-feira ressaltam a desaceleração que os indicadores antecedentes têm apontado cada vez mais nos últimos meses, à medida que os gastos dos consumidores e a atividade empresarial mostraram rachaduras que também afetaram a demanda por mão de obra.

“Os dados de Setembro surpreenderam positivamente graças ao forte sector de serviços do Reino Unido, mas não foram suficientes para compensar a impressão negativa de Julho e proporcionar qualquer crescimento no terceiro trimestre em comparação com o trimestre anterior. Embora uma recessão seja de alguma forma evitada este ano, a ausência de crescimento de hoje a leitura significa que a economia do Reino Unido está estável, com um crescimento económico de apenas 0,2% nos últimos seis meses, disse ela.

“Infelizmente, para muitos, os problemas económicos estão apenas atrasados. E com o Banco de Inglaterra a reportar no início deste mês que mais de metade do impacto dos aumentos das taxas de juro no nível do PIB ainda não ocorreu, a economia do Reino Unido enfrenta ventos contrários crescentes. Nós “estamos nos aproximando de 2024”.