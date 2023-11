As ações da Plug Power caem 38% enquanto a empresa alerta que pode ficar sem dinheiro dentro de um ano

As ações da Plug Power (PLUG) caíram até 38% na sexta-feira depois que o desenvolvedor da célula de combustível de hidrogênio abriu o capital Resultados mais fracos do que o esperado E emitido “Se preocupa com“Aviso sobre sua potencial incapacidade de financiar operações durante o próximo ano.

A empresa com sede em Latham, Nova Iorque, disse num comunicado publicado na quinta-feira que espera que “o seu caixa atual e os títulos disponíveis para venda sejam insuficientes para financiar as operações nos próximos 12 meses”.

“Essas circunstâncias e eventos levantam dúvidas significativas sobre a capacidade da empresa de continuar operando”, disse o documento.

A Plug Power, que fabrica células de combustível e dispositivos que produzem hidrogénio, reportou uma perda de 0,47 dólares por ação no terceiro trimestre, uma perda maior do que a perda de 0,30 dólares por ação que Wall Street esperava.

A receita líquida do trimestre foi de US$ 198,7 milhões, abaixo dos US$ 200,2 milhões esperados pelos analistas. O prejuízo líquido da empresa no trimestre foi de US$ 283,5 milhões.

“Este foi um trimestre difícil”, disse o CEO Andy Marsh em comentários preparados durante a teleconferência de resultados da empresa na quinta-feira.

“Nos últimos meses, houve enormes desafios associados à disponibilidade de hidrogénio, principalmente devido a falhas em centrais, incluindo as nossas instalações no Tennessee, e a interrupções temporárias de centrais em toda a rede de hidrogénio”, acrescentou.

Paul Middleton, diretor financeiro da Plug Power, minimizou o alerta de “continuidade operacional” e a capacidade da empresa de levantar financiamento durante uma teleconferência de resultados.

“A linguagem que incluímos é muitas vezes orientada pelos padrões contábeis e pela forma como você deve avaliá-los e gerenciá-los”, disse ele.

“Obviamente é mais conservador do que pensamos”, acrescentou Middleton. “Mas tenho um balanço de US$ 5 bilhões e não está alavancado. Quer dizer, não tenho nenhuma dívida. Portanto, ainda estamos muito confiantes sobre o conjunto de partes e soluções com as quais estamos trabalhando.”

As ações de energias renováveis ​​têm estado sob intensa pressão este ano, num contexto de taxas de juro elevadas.

O ETF Internacional de Energia Limpa (ICLN), que inclui a Plug Power como holding, caiu mais de 30% no acumulado do ano.

As ações da Plug Power foram as ações preferidas dos comerciantes de varejo durante a mania das “ações meme” que eclodiu durante a pandemia. As ações aumentaram de cerca de US$ 4 em 2020 para US$ 66 em janeiro de 2021.

O preço das ações esteve sob pressão durante o ano passado, com o interesse nas ações caindo em 26% de flutuabilidade, nível relativamente alto. No acumulado do ano, as ações da Plug Power caíram mais de 70%.

Analistas do JPMorgan, Oppenheimer e RBC Capital rebaixaram as ações e reduziram seus preços-alvo após os resultados de quinta-feira.

“Embora acreditemos que a Plug Power possa superar seus atuais problemas de fluxo de caixa, os atuais ambientes operacionais e de mercado de capitais são desafiadores”, escreveu Bill Peterson, do JPMorgan, em nota aos clientes. O analista rebaixou a ação para neutra e reduziu o preço-alvo de US$ 10 por ação para US$ 6.

Peterson acrescentou:[We] Acreditamos que as ações da PLUG provavelmente ficarão dentro de uma faixa nos próximos trimestres até que seu balanço patrimonial seja melhorado.”

