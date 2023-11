Ativistas climáticos interrompem brevemente o discurso do presidente do Fed

[1/5] O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, é escoltado enquanto manifestantes contra as mudanças climáticas sobem ao palco durante a conferência anual de pesquisa do Fundo Monetário Internacional sobre “Interdependência Global” em Washington, EUA, em 9 de novembro de 2023. REUTERS/Kevin Lamarque Obtenção de direitos de licenciamento

9 Nov (Reuters) – Ativistas climáticos ocuparam nesta quinta-feira um pódio dentro da sede segura do Fundo Monetário Internacional, enquanto o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e o governador do banco central de Israel, Amir Yaron, discursavam em uma conferência de pesquisa.

Os manifestantes gritavam “Parem o financiamento fóssil” enquanto a segurança escoltava Powell para fora do palco. O evento continuou a ser interrompido por cerca de dois minutos antes que a segurança removesse os manifestantes.

Yaron permaneceu sentado durante todo o tumulto.

Mais tarde, Powell recuperou o palco e retomou seu discurso. Foi a segunda vez em semanas que um evento com a presença do presidente do Fed foi interrompido por ativistas climáticos. O grupo subiu ao palco em um evento com Powell em Nova York no dia 24 de outubro.

Os comentários preparados por Powell foram publicados pontualmente às 14h EST (19h GMT).

O Fundo Monetário Internacional afirmou num comunicado: “Oficiais de segurança escoltaram os manifestantes para fora do edifício e o evento foi retomado pouco depois”.

Um porta-voz do Federal Reserve não fez comentários.

O evento foi aberto ao público, sendo necessária inscrição e identificação.

(Reportagem de Howard Schneider e Andrea Shalal) Reportagem adicional de Costas Pitas; Escrito por Anne Saphir. Edição de Mark Porter, Andrea Ritchie, Paul Simão e Debba Babington

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.