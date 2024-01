A Dinamarca declarará um novo rei enquanto a Rainha Margrethe assina sua histórica abdicação

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) – Milhares de pessoas reuniram-se no domingo no centro de Copenhaga para testemunhar um momento histórico num dos reinos mais antigos do mundo.

Por volta das 14h (13h GMT), a Rainha Margrethe II irá assiná-lo Abdicação Numa reunião com o Gabinete dinamarquês, após mais de cinco décadas de serviço. Depois de cerca de uma hora, seu filho de 55 anos e príncipe herdeiro Frederik será empossado como rei diante do povo na varanda do Palácio de Christiansborg, no coração da capital dinamarquesa. As estações de televisão nacionais dinamarquesas transmitirão o evento ao vivo.

Margaret (83 anos) será a primeira rainha dinamarquesa a abdicar voluntariamente do trono em quase 900 anos.

Citando questões de saúde, Margaret Anunciado na véspera de Ano Novo Que ela renunciaria, surpreendendo uma nação que esperava que ela vivesse os seus dias no trono, como é habitual na monarquia dinamarquesa.

Margaret passou por uma grande cirurgia Cirurgia nas costas Em fevereiro passado e ele só voltou ao trabalho em abril.

Mesmo a Primeira-Ministra Mette Frederiksen não teve conhecimento das intenções da Rainha até pouco antes do anúncio. O jornal Berlingske, citando o Palácio Real, escreveu que Margaret informou Frederico e seu irmão mais novo, Joachim, apenas três dias atrás.

“A Rainha está aqui e está no trono há mais de 50 anos. Ela é uma pessoa muito respeitada e popular, por isso as pessoas não esperavam isto e ficaram chocadas”, disse Thomas Larsen, um especialista real dinamarquês.

A última vez que um rei dinamarquês renunciou voluntariamente foi em 1146, quando o rei Erik III Lamm deixou o cargo para entrar num mosteiro. Margaret abdicará do trono no mesmo dia em que ascendeu ao trono após a morte de seu pai, o rei Frederico IX.

As origens da monarquia da Dinamarca remontam ao antigo rei Viking Gorm no século X, tornando-a a mais antiga da Europa e uma das mais antigas do mundo. Hoje, os deveres da família real tornaram-se em grande parte cerimoniais.

A abdicação deixaria a Dinamarca com duas rainhas: Margarida manteria o seu título enquanto Frederico manteria o seu. A consorte australiana se tornaria a Rainha Mary. Christian, o filho mais velho de Frederico e Maria, de 18 anos, se tornará príncipe herdeiro e herdeiro do trono.

As pessoas começaram a reunir-se no domingo em frente ao Parlamento, com muitas pessoas a aglomerarem-se nas ruas da principal rua comercial de Copenhaga, a rua pedonal Stroget, decorada com bandeiras dinamarquesas vermelhas e brancas. Muitas lojas exibiam fotos da rainha e do futuro rei. A mídia local disse que centenas de pessoas estavam indo de todo o país para a capital dinamarquesa, enquanto outros assistiam à televisão ao vivo para assistir ao grande evento.

Os ônibus urbanos foram decorados com réplicas menores da bandeira dinamarquesa, como é habitual em ocasiões reais.

A banda musical da Guarda Real tocava diariamente no centro de Copenhague, mas usava jaquetas vermelhas, em vez das habituais jaquetas pretas, para celebrar grandes eventos. As pessoas, vestidas com roupas quentes devido ao frio, apesar de ser um dia ensolarado, agitavam bandeiras com entusiasmo enquanto a banda se apresentava.

Vestindo uma réplica de um manto real e uma coroa roxa de joias na cabeça, o residente de Copenhague, Rene Jensen, disse esperar que Frederik “seja o rei da nação, representando-nos em todos os lugares”.

Os australianos também saíram às ruas de Copenhaga para celebrar a coroação de uma das suas rainhas.

“Acho bom que ela não seja da realeza e tenha uma origem australiana normal. Podemos nos identificar mais com isso porque ela vem de uma origem de classe média, e nós também”, disse Jodi Langtry, que fez a longa viagem de Brisbane com ela. filha para assistir ao evento real.

Ao contrário do Reino Unido, não há cerimónia de coroação na Dinamarca. O primeiro-ministro Frederico proclamará formalmente rei na varanda do Palácio de Christiansborg, que abriga escritórios do governo, o parlamento e a Suprema Corte, bem como os estábulos reais e salas de recepção reais.

Os novos rei e rainha deixarão o Palácio de Christiansborg numa carruagem puxada por cavalos e regressarão à residência real, Amalienborg, onde Margaret também vive, mas num edifício separado. O estandarte real seria baixado na casa de Margarida e elevado no prédio onde moravam Frederico e Maria.

Quatro canhões no porto de Copenhague dispararão 27 tiros três vezes para celebrar a sucessão. No final da tarde, o parque de diversões Tivoli Gardens, em Copenhaga, planeia celebrar os novos rei e rainha com a maior queima de fogos de artifício dos 180 anos de história do parque.

Uma pesquisa – encomendada pela emissora pública dinamarquesa DR – publicada na sexta-feira mostrou que 79% das 1.037 pessoas entrevistadas pelo instituto de pesquisas Epinion disseram acreditar que Frederik estava pronto para assumir o cargo, e 83% disseram acreditar que sua esposa Marie estava pronta para assumir a presidência. . rainha. DR disse que a margem de erro da pesquisa foi de 3 pontos percentuais.

___

O jornalista da Associated Press, Alexander Fortula, em Copenhague, contribuiu para este relatório.