Um vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia, enviando lava em direção a um assentamento próximo

REYKJAVIK, Islândia – Um vulcão no sudoeste da Islândia entrou em erupção pela segunda vez em menos de um mês no domingo, enviando lava para uma comunidade próxima e incendiando pelo menos uma casa.

O Escritório Meteorológico da Islândia disse que a erupção, que começou pouco antes das 8h, horário local, ocorreu depois que as autoridades evacuaram a cidade de Grindavik após uma série de pequenos terremotos. Horas depois, uma segunda fissura se abriu perto da periferia da cidade e a lava infiltrou-se em direção às casas.

“Estamos apenas assistindo pelas câmeras e não há mais nada que possamos fazer”, disse Reinir Berg Jonsson, morador de Grindavik, à TV islandesa RUV.

Grindavik é uma cidade de 3.800 habitantes localizada a cerca de 50 quilômetros (30 milhas) a sudoeste de Reykjavik, capital da Islândia. A comunidade já havia sido evacuada em novembro, depois que uma série de terremotos criou grandes fissuras no solo entre a cidade e a pequena montanha Selinjarville, ao norte. A vizinha estância geotérmica Blue Lagoon – uma das maiores atrações turísticas da Islândia – também foi temporariamente fechada.

O vulcão finalmente entrou em erupção em 18 de dezembro e os moradores foram autorizados a retornar para suas casas em 22 de dezembro.

Nas semanas que se seguiram, equipes de emergência construíram muros defensivos ao redor de Grindavik, mas as barreiras estavam incompletas e a lava se movia em direção à comunidade, disse o Met Office.

Antes da erupção do mês passado, o sistema vulcânico Svartsinji, ao norte de Grindavik, estava adormecido há cerca de 780 anos. O vulcão está localizado a poucos quilómetros a oeste de Fagradalsfjall, que permaneceu adormecido durante 6.000 anos antes de ganhar vida em março de 2021.

Ao contrário do evento anterior, a erupção do vulcão Svartsingi no sábado produziu um “fluxo muito rápido” de lava que se deslocou para sul em direção a Grindavik, disse Kristin Jonsdottir do Gabinete Meteorológico.

“Felizmente, recebemos alguns avisos, por isso tivemos um aumento da atividade sísmica, e tudo isto foi comunicado à Proteção Civil, pelo que a cidade de Grindavik foi evacuada”, disse ela.

A Islândia, que fica acima de uma região vulcânica quente no Oceano Atlântico Norte, sofre em média uma erupção a cada quatro ou cinco anos.

A erupção recente mais devastadora do Eyjafjallajökull foi a erupção de 2010, que lançou nuvens de cinzas na atmosfera e interrompeu as viagens aéreas transatlânticas durante meses.

Não se espera que a erupção vulcânica de domingo na Península de Reykjanes libere grandes quantidades de cinzas no ar. Gudjon Helgason, assessor de imprensa da operadora aeroportuária Isavia, disse que as operações no aeroporto de Keflavik continuam normalmente.

Mas os moradores de Grindavik estão observando de perto o desastre que se desenrola lentamente, à medida que torrentes de lava fumegante avançam em direção às suas casas.

“Realmente não consigo imaginar o que as pessoas estão passando”, disse Jeroen van Nieuwenhove, fotógrafo da natureza. “O fato de você poder ver isso na TV, o fato de poder ver isso nas webcams, é uma sensação um pouco estranha ver uma cidade sendo quase destruída em câmera lenta neste momento.”