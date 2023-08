A Coreia do Norte está a permitir que os seus cidadãos no estrangeiro regressem a casa, num sinal de maior flexibilização das restrições à pandemia

SEUL, Coreia do Sul (AP) – A Coreia do Norte disse no domingo que permitirá que seus cidadãos residentes no exterior voltem para casa, em linha com a diminuição dos casos de pandemia em todo o mundo, à medida que o país alivia lentamente suas duras restrições ao coronavírus.

Num breve comunicado divulgado pela mídia estatal, a Sede Estatal de Prevenção de Epidemias de Emergência disse que aqueles que retornassem à Coreia do Norte seriam colocados em quarentena por uma semana para “observação médica apropriada”.

A declaração não foi explicada. Mas os analistas esperavam que o anúncio conduzisse ao regresso de estudantes, trabalhadores e outros norte-coreanos que tiveram de permanecer no estrangeiro, principalmente na China e na Rússia, por causa da pandemia. Os trabalhadores são uma importante fonte de renda externa para o país.

A Coreia do Norte proibiu turistas, expulsou diplomatas e restringiu severamente o tráfego e o comércio transfronteiriços após o início da pandemia. O encerramento exacerbou as dificuldades económicas crónicas e a insegurança alimentar na Coreia do Norte.

No início deste mês, a agência de espionagem da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte estava a preparar-se para reabrir gradualmente as suas fronteiras numa tentativa de reanimar a sua economia.

Um avião comercial norte-coreano aterrou em Pequim na terça-feira, marcando o primeiro voo comercial internacional da Coreia do Norte a deixar o país em quase três anos e meio. O avião voltou de Pequim no final do dia, mas não se sabia quem estava a bordo.

No início de agosto, um grupo de atletas e dirigentes norte-coreanos de taekwondo viajou por terra para Pequim e depois pegou um voo para o Cazaquistão para participar de uma competição internacional.

O grupo de cerca de 80 homens e mulheres vestidos com agasalhos brancos com a bandeira norte-coreana na frente foi visto no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Pequim. Foi a primeira vez que uma grande delegação da Coreia do Norte realizou uma viagem internacional desde o início da epidemia.

Cheong Seong-chang, analista do Instituto Sejong privado, disse que o regresso de trabalhadores estrangeiros significaria a perda de uma fonte escassa de moeda estrangeira para a Coreia do Norte, pelo que o governo provavelmente pressionará para enviar outros trabalhadores para os substituir. China. e Rússia.

Aceitar novos trabalhadores norte-coreanos violaria uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que obriga os Estados-membros a devolver todos os trabalhadores norte-coreanos dos seus territórios até finais de 2019.

Dado que a Coreia do Norte planeia colocar em quarentena os repatriados durante uma semana, Cheung disse que parece improvável que a Coreia do Norte volte a receber turistas chineses e outros estrangeiros tão cedo. Ele disse que se espera que a Coreia do Norte permita a entrada de estrangeiros no país no próximo ano, se o regresso dos seus cidadãos não causar um surto do vírus Corona.

Em Agosto de 2022, a Coreia do Norte fez uma afirmação altamente duvidosa de que tinha ultrapassado a pandemia da COVID-19. No mês seguinte, a Coreia do Norte retomou o serviço ferroviário de carga com a China, o seu maior parceiro comercial e o maior gasoduto económico, mas muitas das restrições que impôs à passagem da fronteira por indivíduos permaneceram em vigor.