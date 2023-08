Rússia confirma morte do presidente Wagner Prigozhin após testes genéticos | Notícias da guerra russo-ucraniana

Investigadores russos dizem que testes genéticos confirmaram que Prigozhin estava entre as 10 pessoas mortas na queda do avião de quarta-feira.

Investigadores russos confirmaram a morte de Yevgeny Prigozhin, fundador do grupo mercenário Wagner, num acidente de avião no início desta semana, com base nos resultados de testes genéticos.

Svetlana Petrenko, porta-voz do comitê de investigação do país, disse em comunicado no domingo que os testes forenses identificaram todos os 10 corpos recuperados no local do acidente na quarta-feira e que os resultados eram “consistentes com a declaração” do avião.

O comunicado não forneceu detalhes sobre a causa do acidente.

A Autoridade de Aviação Civil da Rússia disse no início desta semana que Prigozhin, juntamente com alguns dos seus principais assessores, estavam na lista de passageiros e tripulantes a bordo.

Prigozhin, de 62 anos, foi morto dois meses depois de encenar uma rebelião contra o exército russo que o presidente Vladimir Putin chamou de “traição”.

Na quinta-feira, o presidente russo enviou as suas condolências às famílias das pessoas que morreram no acidente.

“ele [Prigozhin] “Ele era uma pessoa talentosa, um empresário talentoso, que trabalhou não só no nosso país e obteve resultados, mas também no estrangeiro, especialmente em África”, disse Putin.