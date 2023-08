Luis Rubiales: A Federação Espanhola de Futebol ameaça com ação legal contra a vencedora da Copa do Mundo Feminina, Jennifer Hermoso

CNN

Espanha FIFA A estrela argentina Jennifer Hermoso ameaçou tomar medidas legais, acusando-a de mentir sobre ter sido beijada pelo presidente da federação, Luis Rubiales.

Hermoso disse na sexta-feira que nunca concordou com um beijo do chefe de futebol do país – na cerimônia de medalha no último domingo, depois que a Espanha venceu a Copa do Mundo Feminina – e escreveu nas redes sociais: “Senti-me vulnerável e vítima de uma pressa. comportamento motivado, sexista e equivocado sem qualquer consentimento da minha parte.

Num comunicado divulgado sexta-feira, em resposta a Hermoso e à Associação Espanhola de Futebolistas Profissionais (FUTPRO), a federação defendeu Rubiales, que descreveu o beijo como “mútuo” e falou de campanhas “injustas” e “falsas feministas”.

“As evidências são esmagadoras. O presidente não mentiu”, disse a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), ao descrever imagens que tentavam apoiar a afirmação de Rubiales.

“A RFEF e o presidente trarão à luz todas as falsidades espalhadas por alguém em nome do jogador, ou, se possível, pelo próprio jogador.

“A Federação Espanhola de Futebol e o presidente, dada a seriedade do conteúdo do comunicado de imprensa emitido pela Federação de Futebol, tomarão as medidas legais apropriadas”, dizia o comunicado.

A federação afirmou ainda que os jogadores têm a “obrigação” de participar nos jogos “se solicitados”, depois de terem participado todos os 23 membros da selecção espanhola vencedora do Campeonato do Mundo. Entre eles, Hermoso e quase 50 outros jogadores de futebol profissional disseram que não voltariam a jogar pelo país até que Rubiales fosse demitido.

No sábado, a federação redobrou as acusações de mentir contra Hermoso. Numa declaração já eliminada, a RFEF disse: “Temos que afirmar que a Sra. Jennifer Hermoso mente em todas as declarações que faz contra o presidente” e novamente ameaçou com ação legal. Não está claro por que a RFEF optou por remover a declaração do seu website.

No sábado, a Fifa suspendeu temporariamente Rubiales de “todas as atividades relacionadas ao futebol” depois de dizer na quinta-feira que abriu um processo disciplinar contra Rubiales porque ele pode ter violado as “regras fundamentais de conduta adequada” no jogo.

Depois que a Espanha derrotou a Inglaterra na final da Copa do Mundo Feminina, Rubiales foi fotografada beijando Hermoso na boca depois que ela recebeu a medalha de vencedora, um ato que a jogadora de 33 anos disse mais tarde naquele dia que “não gostou” e “não gostou”. Eu não estava esperando.”

Rubiales, que disse na segunda-feira ter “cometido um erro”, foi criticado durante toda a semana pelo mundo do futebol e por alguns políticos espanhóis, incluindo o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que pediu desculpas pelo que chamou de “erro”. Um “gesto inaceitável” era “inadequado”.

Mas o escândalo aumentou na sexta-feira, quando Rubiales fez um discurso ousado na assembleia geral extraordinária da federação, no qual afirmou enfaticamente que não renunciaria.

Em resposta à carta de Rubiales, Hermoso disse que a explicação do presidente da RFEF sobre o incidente era “categoricamente” falsa, acrescentando: “Quero repetir como fiz antes que não gostei deste incidente”.

Ela também descreveu a recusa de pedidos para emitir uma declaração para “aliviar a pressão” sobre Rubiales, dizendo que estava “sob constante pressão para fazer uma declaração que pudesse justificar as ações do Sr. Luis Rubiales”.

“Não só isso, mas de maneiras diferentes e através de pessoas diferentes, a REF pressionou aqueles ao meu redor (família, amigos, companheiros de equipe, etc.) a dar testemunhos que não tinham nada a ver com meus sentimentos ou nada”, acrescentou ela.

Num comunicado publicado na associação de jogadores FUTPRO e partilhado no X, anteriormente conhecido como Twitter, os jogadores da seleção nacional afirmaram que aqueles que assinaram o comunicado “não se candidatarão à seleção para a seleção nacional enquanto a liderança de facto permanecer no poder “. lugar.”

“Nenhuma mulher deveria ver-se na necessidade de responder a perguntas baseadas nas imagens grosseiras que o mundo inteiro viu e, claro, ninguém deveria participar em situações sem consentimento”, dizia o comunicado.

“Enche-nos de tristeza que este ato, totalmente inaceitável, tenha conseguido manchar a maior conquista desportiva da história do futebol feminino espanhol”, acrescentou.

Após os comentários de Rubiales na sexta-feira, o chefe do Conselho Supremo de Esportes da Espanha, Victor Francos, disse que o conselho tentará suspender Rubiales o mais rápido possível com o devido processo legal.

A Comissão para o Desenvolvimento Sustentável é um órgão de decisão independente do Ministério da Cultura e Desportos do governo espanhol, que tem o poder potencial para exigir a demissão de Rubiales. Contudo, para o fazer, a autoridade precisa de passar por uma série de passos necessários, incluindo a apresentação de uma queixa contra ele e a audiência do caso em tribunal.

O discurso de Rubiales foi particularmente criticado por alguns membros da comunidade do futebol espanhol, com a companheira de seleção de Hermoso e duas vezes vencedora da Bola de Ouro, Alexia Potellas, chamando-o de “inaceitável”.

O atacante internacional espanhol Borja Iglesias disse nas redes sociais que não jogaria pela seleção nacional “até que as coisas mudem”, enquanto a segunda vice-primeira-ministra em exercício da Espanha, Yolanda Diaz, pediu a renúncia de Rubiales.