A consultora de viagens Emma Savage fala sobre a região vinícola portuguesa e de Turo

Portugal é um dos destinos de férias mais populares do Reino Unido, famoso pelas suas famosas praias de areia branca e maravilhoso clima quente, escreve a consultora de viagens Emma Savage. Os turistas britânicos vêm aqui há anos e alguns voltam todos os anos. Muitos visitantes vão direto para a costa do Algarve para relaxar e aproveitar o sol. No entanto, ainda há muito a encontrar em Portugal; As áreas vinícolas, em particular, são um ótimo lugar para explorar. Sabia que existem 14 regiões vinícolas em Portugal?

A área de vinhos do Douro que visitei era espetacular. As vinhas vão desde as encostas íngremes até ao rio, e é lindo e indestrutível. Voe para o Porto e explore a partir daí. No entanto, certifique-se de que passa alguns dias a desfrutar do Porto, antes de partir e explorar a vasta região do Douro; É uma cidade bonita e tem ótimos restaurantes. No Porto pode esperar pratos ricos de carnes como borrego, cabra e porco, e crescer forrados com vegetais em solo fértil – a sopa de couve é uma especialidade regional!

A região do Turo é a maior área produtora de vinho, onde pode viajar de Quinta em Quinta (da vinícola à vinícola) para provar o porto e os brancos brilhantes vindos desta parte do país. Costuma vir com alguns pedaços de carnes deliciosas e queijos locais – se gosta de comida e bebida, este será o seu tipo de férias. Além de provar a variedade de vinhos do Porto, você também experimentará um pouco mais do que suas férias normais. O campo nesta área é muito fácil de ver e a quintessência é frequentemente de edifícios majestosos e históricos; Muitos agora também oferecem quartos; Conveniente depois de alguns gostos! Tudo isso é uma maneira muito atraente de passar uma ou duas semanas.

Vale do Turo. Foto: AT Porto e Norte

Então, qual é a melhor maneira de se locomover? Bem, ao explorá-lo, existem muitas maneiras de fazê-lo. Organizei férias auto-dirigidas para meus clientes e se você dirige com alegria, esta é uma ótima opção. No entanto, se você levar isso com mais leveza e não quiser dirigir, terá uma vista melhor da água. Muitas trilhas no rio incluem o rio Toro em seu itinerário; Vão pará-lo na Quinta e em locais de interesse e levá-lo numa viagem sóbria. Alguns são totalmente forrados e luxuosos, ideais para se mimar!

