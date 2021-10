O Primeiro-Ministro de Portugal cancelou a visita da COP26

O primeiro-ministro português, Antonio Costa, gesticula durante o debate sobre o projeto de orçamento do Estado para 2022 em primeira leitura no Parlamento Português em Lisboa, Portugal, em 27 de outubro de 2021. REUTERS / Pedro Nunes / Arquivo de foto

LISBOA, 29 de outubro: O primeiro-ministro português, Antonio Costa, cancelou sua presença na Conferência do Clima da ONU, disse seu gabinete na sexta-feira, diante da incerteza política.

O Parlamento rejeitou na quarta-feira a proposta de projeto de lei orçamentária para o próximo ano do governo socialista minoritário, levando a eleições antecipadas e encerrando os seis anos de estabilidade política de Costa. consulte Mais informação

Embora a rejeição do orçamento não signifique eleições imediatas, o presidente Marcelo Rebello Sousa alertou esta semana que não havia outra opção a não ser dissolver o parlamento e realizar eleições dois anos antes do previsto. consulte Mais informação

Costa participará e se dirigirá a líderes mundiais na COP26 em Glasgow na segunda-feira, 1º de novembro, mas ele não compareceu. Rebel de Sousa vai realizar uma reunião do conselho de estado no dia 3 de novembro, como parte de um período consultivo para decidir se vai ou não realizar eleições.

Na manhã desta sexta-feira, o ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, disse que se Rebel de Souza decidir seguir em frente, as eleições devem ser realizadas em meados de janeiro.

“Se for decisão do presidente, são necessárias eleições o mais rápido possível para superar essa incerteza que terá um impacto negativo na economia”, disse Siza Vieira a jornalistas.

A economia do turismo em Portugal encolheu 8,4% em 2020 devido à epidemia do vírus corona, a sua maior queda desde 1936. A expectativa do governo é de que a economia cresça 4,8% neste ano e 5,5% até 2022.

As eleições devem ser realizadas nos próximos 55 dias após a dissolução do parlamento pelo presidente. Costa, que se recusou a renunciar, continuará como chefe do governo provisório até depois das eleições.

Como sugerem as pesquisas, a Sega, partido de extrema direita, não conseguiu resolver o impasse emergindo como a terceira maior força no parlamento, dizem analistas.

